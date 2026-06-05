सागर में होटल से 1 लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया रेलवे अधिकारी, CBI को मिली 5 दिन की रिमांड

सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और गुरुवार देर रात को फरियादी ठेकेदार को 1 लाख रुपये रिश्वत देने के लिए सेक्शन इंजीनियर नारायण सिंह बुंदेला के पास भेजा। बुंदेला ने सागर के एक होटल में रिश्वत देने के लिए फरियादी को बुलाया। वहां पर पहले से सीबीआई की टीम मौजूद थी और जैसे ही सेक्शन इंजीनियर ने रिश्वत के एक लाख रुपये लिए तो सीबीआई टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ने के बाद सीबीआई टीम उसे जबलपुर लेकर आई थी। यहां दूसरे दिन शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में आरोपी को पेश कर सीबीआई ने पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपी को पांच दिन की रिमांड पर भेजा।