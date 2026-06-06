औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, नाली भी नहीं बना पाया विभाग, बारिश में फंस जाते हैं वाहन

बीना. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारी लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को शुरू कराने के लिए उद्योगपतियों को प्रेरित करते हैं, लेकिन जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं उनपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर के खुरई रोड पर वर्षों पूर्व औद्योगिक क्षेत्र विकसित तो कर दिया गया है, लेकिन यहां उद्योगपति मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं और अधिकारी संधारण शुल्क जमा करने के लिए उन्हें पत्र भेज रहे हैं।

औद्योगिक क्षेत्र विकसित करते समय मूलभूत सुविधाओं में सड़क, नाली, बिजली देना अनिवार्य होता है, जिससे उद्योगपतियों को परेशानी न हो, लेकिन खुरई रोड पर बने औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, नाली तक नहीं बन पाई है। लगातार मांग करने के बाद भी यहां पक्की सडक़ें नहीं बनी हैं। कच्ची सडक़ पर जगह-जगह गड्ढे हैं और दिनभर धूल उड़ती है। बारिश में इन्हीं गड्ढों में वाहनों के पहिया फंस जाते हैं। यहां पूर्व में बनाई गई नालियां भी टूट चुकी हैं, जिससे पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उद्योगपतियों का कहना है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता है। उद्योग लगने के बाद सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि सडक़, नाली की सुविधा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के साथ ही होनी थीं, जो वर्षों बाद भी नहीं दी जा रही हैं। इसके बाद भी सुविधाओं के बदले लगने वाले संधारण शुल्क को लेकर बार-बार पत्र आ रहे हैं।