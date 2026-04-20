पद्मश्री अखाड़ा गुरु ‘दाऊ’ का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार, बेटे व शिष्यों ने बुंदेली मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर दी अंतिम विदाई

पद्मश्री के लिए चयनित अखाड़ा गुरु 83 वर्षीय भगवानदास रायकवार 'दाऊ' का शनिवार रात को निधन हो गया। बुंदेलखंड की प्राचीन शस्त्र कला 'अखाड़ा' को वैश्विक पहचान दिलाने वाले 'दाऊ' का अंतिम संस्कार रविवार को सागर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। अंतिम यात्रा में उनके बेटे राजकुमार रायकवार और दाऊ के शिष्यों ने अखाड़े का विशेष प्रदर्शन किया। पारंपरिक मार्शल आर्ट और लाठी के कौशल का प्रदर्शन कर अखाड़ा गुरु को श्रद्धांजलि दी।

दाऊ को अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर एसडीएम अमन मिश्रा, तहसीलदार संदीप तिवारी ने मुक्तिधाम पहुंचे। उन्होंने प्रशासन की ओर से पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर राष्ट्रध्वज अर्पित किया। पुलिस विभाग ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर आरआई आनंद खत्री, नितेश बाइकर, मोतीनगर टीआई जसवंत सिंह राजपूत, कोतवाली टीआई मनीष सिंघल, सुनील तिवारी, अरविंद राजपूत, तेजेंद्र शर्मा, संदीप राजपूत, रवि रजक, सुनील कुमार, भगवानदास अहिरवार, मंजीत व बालकिशन मौजूद थे।