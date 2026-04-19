सिंगरौली बैंक डकैती के संदिग्ध समझकर जिन्हें सागर जीआरपी ने पकड़ा, वह दोनों फैक्ट्री के कर्मचारी निकले

सिंगरौली जिले में दिनदहाड़े हुई बैंक डकैती के बाद रेलवे पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। इस दौरान मकरोनिया से बीना जा रहे दो युवकों को संदेह के आधार पर जीआरपी ने सागर स्टेशन पर उतार लिया। इनके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें थाली-कटोरी और गिलास के अलावा खाना पकाने का सामान मिला। पड़ताल में मालूम चला कि दोनों युवक बहेरिया स्थित फैक्ट्री के कर्मचारी हैं।

दोनों युवक मकरोनिया स्टेशन से रवाना हुए थे। डकैती के आरोपियों से मिलते-जुलते हुलिए का हवाला देकर किसी ने जीआरपी को सूचना दी थी। पुलिस ने जब दोनों के बैग की तलाशी ली तो कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। उसमें कपड़े और खाना बनाने का सामान मिला। पुलिस उक्त फैक्ट्री मालिक से दोनों युवकों के संबंध में जानकारी निकाल रही है। साथ ही पता लगा रही है कि सिंगरौली बैंक कांड से इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है।