गेहूं उपार्जन में 77 हजार 337 किसानों ने किए पंजीयन, इनमें से सिर्फ 9236 की स्लॉट बुकिंग

देवरी कलां- देवरी, जैतपुर, पिपरिया और रिछई समितियों के खरीदी केंद्रों पर स्लॉट बुकिंग की समस्या सबसे गंभीर रूप में उभरी है। किसानों का आरोप है कि सेटेलाइट सर्वे के आधार पर गिरदावरी चढ़ाई गई थी, लेकिन उसी के अनुसार स्लॉट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। परिणामस्वरूप, ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ पहुंचे किसान बिना बुकिंग के निराश लौट रहे हैं। जैतपुर-पिपरिया समिति के संचालक ने बताया कि केंद्र क्रमांक 1 पर लगभग 30 किसानों की बुकिंग हुई और 1200 क्विंटल गेहूं की खरीदी पूरी की जा चुकी है। देवरी कला केंद्र पर 80 किसानों की बुकिंग के साथ करीब 800 क्विंटल उपज खरीदी गई। रिछई समिति के केंद्र पर भी 30 किसानों के स्लॉट बुक हो सके और 800 क्विंटल की खरीदी हुई। फिर भी सैकड़ों किसान घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौट रहे हैं।