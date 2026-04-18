सांदीपनि स्कूल का भवन अधूरा, दो भवनों में संचालित करनी पड़ रही हैं कक्षाएं

बीना. सांदीपनि स्कूल का संचालन शुरुआत से ही मॉडल और प्राथमिक स्कूल हिरनछिपा में किया जा रहा है। स्कूल के लिए भवन तैयार हो रहा है, लेकिन धीमी गति के चलते अभी काम अधूरा है, जिससे विद्यार्थियों को बैठने में परेशानी हो रही है और जगह के अभाव में प्रवेश भी आधे हो पा रहे हैं।

सांदीपनि स्कूल का भवन न होने के कारण संचालक मॉडल स्कूल में हो रहा है, जहां कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं लगती हैं। साथ ही कक्षा 1 से 5 वीं तक की कक्षाएं प्राथमिक स्कूल हिरनछिपा में संचालित हो रही हैं। अलग-अलग भवनों में स्कूल संचालित होने से विद्यार्थी, स्टाफ सभी परेशान हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 5 वीं तक 202, कक्षा 6 से 8 वीं तक 307 और कक्षा 9 से 12 वीं तक 577 विद्यार्थी थे। कुल 1084 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। जबकि प्रवेश के लिए बच्चे ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। मॉडल स्कूल 400 विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार बनाया गया है, लेकिन यहां भी 800 से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इस सत्र के लिए प्रवेश चल रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।