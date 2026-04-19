विपक्ष की निंदा का प्रस्ताव 10 मिनट में पास, कांग्रेस पार्षदों ने किया सम्मेलन का बहिष्कार, भाजपा की 22 महिला पार्षदों में सिर्फ 9 आईं

सम्मेलन के दौरान निंदा प्रस्ताव पर पार्षदों को बोलने का अवसर दिया गया। इसमें पार्षद रेखा यादव, आयुषी चौरसिया, मेघा दुबे ने कांग्रेस समेत विपक्ष की निंदा करते हुए कहा कि बिल महिलाओं को बराबरी का हक देता, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं करना चाहता। विरोध करने वाले महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं। इनके अलावा पार्षद धमेंद्र खटीक ने कहा विधेयक पास होने से लोकसभा, विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ती, देश-प्रदेश के विकास में भागीदार बनतीं। पार्षद देवेंद्र अहिरवार ने कहा कि सम्मेलन का बहिष्कार कर कांग्रेस ने साबित किया कि महिला कल्याण के प्रति वे संवेदनशील नही हैं।