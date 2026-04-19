बीना-सागर लाइन पर दोपहर एक से छह बजे के बीच नहीं एक भी पैसेंजर ट्रेन

बीना. बीना से सागर जाने वाले यात्रियों को आज भी आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीना जंक्शन और बीना मालखेड़ी जंक्शन से सागर के बीच कुल 32 ट्रेनों का संचालन होता है, लेकिन इनमें से केवल चार ट्रेनें ही ऐसी हैं, जो बीना से सागर के बीच सभी स्टेशनों पर रुकती हैं। अधिकांश ट्रेनें एक्सप्रेस और सुपरफास्ट हैं, जो सीधे खुरई या सागर में ही रुकती हैं।

सागर जिला मुख्यालय होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का काम से आना-जाना रहता है। ऐसे में प्रत्येक स्टेशन के यात्रियों को सुविधाजनक समय पर ट्रेन उपलब्ध होना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था यात्रियों की जरूरतों पर खरी नहीं उतर रही है।