हर माह 60 लाख खर्चा; न ट्रीटेड वाटर बेच पाए और न शहर से वसूल पाए सीवर चार्ज

277 करोड़ के सीवर प्रोजेक्ट के बाद भी शहर के अपशिष्ट (सीवेज) जल की समस्या बनी हुई है। पथरिया हाट में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है, उसका संचालन ही सागर नगर निगम की हालत बिगाड़ रहा है। इसके संचालन में हर माह 60 लाख रुपए खर्च आ रहा है, जबकि इसके ट्रीटेड वाटर को इंडस्ट्रीज को बेचकर कमाई का सपना अधूरा पड़ा है। निगम घरों से सीवर कनेक्शन का शुल्क वसूलना तो दूर उसके बिल भी नहीं भेज पाया है, इसलिए अब प्लांट संचालन का खर्च भारी पड़ रहा है।

दरअसल नगर निगम ने इस घाटे की भरपाई के लिए सीवेज के पानी को ट्रीटमेंट प्लांट ले जाकर उसे दोबारा उपयोग लायक बनाने और फिर उसे इंडस्ट्रीज को बेचने का प्रस्ताव बनाया था। सागर में रीजनल कॉन्क्लेव के दौरान इस प्रस्ताव पर में एमपीआइडीसी से अनुबंध भी हो गया, लेकिन फिलहाल उद्योगों को ट्रीटेड वाटर सप्लाई का सपना अधूरा ही पड़ा है।