गेहूं खरीदी के लिए बने सात केन्द्र, 287 किसानों के स्लॉट बुक, एक किलो भी नहीं हुई खरीदी, किसानों में बढ़ रहा आक्रोश

बीना. बार-बार तारीख बढ़ने के बाद 15 अप्रेल से गेहूं की तौल शुरू होनी थी, लेकिन शनिवार तक एक भी केन्द्र पर खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। कहीं स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं, तो कहीं किसान गेहूं बेचने नहीं पहुंचे हैं। अब मंगलवार से खरीदी शुरू होने की उम्मीद है। खरीदी में देरी होने के कारण किसान मंडी में गेहूं बेच रहे हैं। वहीं, चना व मसूर के खरीदी केन्द्रों पर बारदाना खत्म होने से तौल रूक गई है।

जानकारी के अनुसार गेहूं खरीदी सात केन्द्रों पर होनी है और 287 किसानों ने स्लॉट बुक कराए हैं, लेकिन एक भी किसान का गेहूं नहीं खरीदा गया है। केन्द्रों पर खरीदी की तैयारी भी कर ली गई है और बारदाना भी उपलब्ध कराया गया है। जिन किसानों के स्लॉट बुक हो गए हैं, उनकी खरीदी मंगलवार से शुरू हो सकती है। वहीं, स्लॉट बुक करने में सेटेलाइट से असत्यापित होने का मैसेज अभी भी आ रहा है, उसमें भी सुधार नहीं हो रहा है। खरीदी में हो रही देरी से किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसान यूनियन संभागीय अध्यक्ष सीताराम ठाकुर ने बताया कि सेटेलाइट द्वारा असत्यापित खेत की नरवाई और भूसा लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों को बताएंगे कि खेत में गेहूं की बोवनी की गई थी।