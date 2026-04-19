‘जाति के सामने…’, ब्राह्मणों पर भाजपा विधायक गोपाल भार्गव का बड़ा बयान

अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री नरोत्म मिश्रा ने कहा सर्वाधिक सावधानी की जरूरत ब्राह्मणों को है, क्योंकि आदिकाल से हम पर ही प्रहार हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को हमारी विरासत का महत्व बताना होगा। भारत के 15 प्रधानमंत्री में से 6 ब्राह्मण समाज के रहे हैं। भारत में अब तक 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है, उसमें से भी 24 ब्राह्मण हैं। जिन 9 भारतीयों को नोबल पुरस्कार मिले हैं, उनमें से 6 ब्राह्मण रहे हैं। यह हमारे समाज की उपलब्धि है। इससे अपने बच्चों को अवगत कराएं।