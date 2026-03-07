7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

32 सीटर बस चलाकर चर्चाओं में आएं विधायक गोपाल भार्गव

MP News: सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल भार्गव एक बार फिर अपने अनूठे और जनहितैषी अंदाज को लेकर चर्चाओं में हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Avantika Pandey

Mar 07, 2026

MLA Gopal Bhargava

MLA Gopal Bhargava

MP News: सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल भार्गव(MLA Gopal Bhargava) एक बार फिर अपने अनूठे और जनहितैषी अंदाज को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बार वे किसी सियासी मंच पर नहीं, बल्कि एक 32-सीटर बस के स्टेयरिंग पर नजर आए। अवसर था रहली विधानसभा क्षेत्र के मरीजों के लिए एक विशेष मिनी बस के शुभारंभ का, जिसे विधायक भार्गव ने स्वयं चलाकर गढ़ाकोटा की सड़कों पर उतारा।

32-सीटर एसी मिनी बस से मिलेगी राहत

विधायक भार्गव ने बताया कि रहली विधानसभा क्षेत्र से हर रविवार को गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भोपाल भेजा जाता है। अब तक इसके लिए एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता था, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों की बढ़ती संख्या के कारण अक्सर गाडिय़ां कम पड़ जाती थीं। एम्बुलेंस में जगह की कमी के चलते परिजनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान के लिए एक 32-सीटर एसी मिनी बस खरीदी गई है। अब एम्बुलेंस के साथ-साथ यह बस भी सेवा में तैनात रहेगी, जिससे मरीज और उनके अटेंडेंट सुलभ और सुरक्षित तरीके से भोपाल पहुंच सकेंगे।

पिता-पुत्र ने स्वयं किया बस का परीक्षण

विधायक गोपाल भार्गव और उनके पुत्र अभिषेक भार्गव ने अपने निज निवास गणनायक से बस स्टैंड तक इस बस की सवारी की। इस दौरान विधायक भार्गव ने खुद ड्राइविंग सीट संभालकर बस चलाई, जिसे देख स्थानीय लोग अचंभित रह गए। भार्गव ने कहा कि क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता है और इस बस सेवा से गरीब परिवारों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

LPG Price Hike: 60 रुपए बढ़े, एमपी के इन शहरों में दिल्ली-मुंबई-कोलकाता-चेन्नई से भी महंगा गैस सिलेंडर
भोपाल
LPG Price Hike

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 02:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / 32 सीटर बस चलाकर चर्चाओं में आएं विधायक गोपाल भार्गव

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये कैसा विकास: विधायक व सांसद निधी खर्च करने रोड के दोनों तरफ बना दिए प्रतीक्षालय

What kind of development is this: Waiting rooms have been built on both sides of the road to spend MLA and MP funds.
सागर

जुगाड़ से खुल रहा 108 एंबुलेंस के गेट का लॉक, नहीं कराया जा रहा सुधार, मरीज नहीं खोल पाते गेट

The gate lock of the 108 ambulance is being opened with a trick, no repairs are being done
सागर

दूज पर पुलिस लाइन में रंगों की धूम, होली के गीतों पर जमकर नाचे पुलिसकर्मी

सागर

दो बाइक की टक्कर में ड्यूटी के बाद घर लौट रहे एफआरवी पायलट की मौत, एक गंभीर

सागर

अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर लग रहीं कतारें, वाहन के साथ-साथ ड्रम में पेट्रोल, डीजल ले रहे लोग

Rumours have led to queues at petrol pumps, with people buying petrol and diesel in drums and in vehicles.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.