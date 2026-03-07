32 सीटर बस चलाकर चर्चाओं में आएं विधायक गोपाल भार्गव

विधायक भार्गव ने बताया कि रहली विधानसभा क्षेत्र से हर रविवार को गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भोपाल भेजा जाता है। अब तक इसके लिए एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता था, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों की बढ़ती संख्या के कारण अक्सर गाडिय़ां कम पड़ जाती थीं। एम्बुलेंस में जगह की कमी के चलते परिजनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान के लिए एक 32-सीटर एसी मिनी बस खरीदी गई है। अब एम्बुलेंस के साथ-साथ यह बस भी सेवा में तैनात रहेगी, जिससे मरीज और उनके अटेंडेंट सुलभ और सुरक्षित तरीके से भोपाल पहुंच सकेंगे।