LPG Price Hike: 60 रुपए बढ़े, एमपी के इन शहरों में दिल्ली-मुंबई-कोलकाता-चेन्नई से भी महंगा गैस सिलेंडर

LPG Price Hike: देश में घरेलू बजट पर एक बार फिर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। नई दरें आज 7 मार्च शनिवार से लागू हो गई हैं। इसका असर मध्यप्रदेश में भी दिखा है। एमपी के कई जिलों में इसकी कीमत 1000 रुपए के करीब पहुंच गई हैं। जो देश के प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से भी ज्यादा है। जानें एमपी में किस शहर में सबसे महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर…