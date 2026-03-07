7 मार्च 2026,

शनिवार

भोपाल

29 मार्च से समर शेड्यूल लागू, राजा भोज एयरपोर्ट से मुंबई के लिए नहीं मिलेगी फ्लाइट

Raja Bhoj Airport to Mumbai Flight: भोपाल से मुंबई की एक उड़ान बंद, 29 मार्च से राजा भोज एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 07, 2026

Raja Bhoj Airport to Mumbaoi Flight

Raja Bhoj Airport to Mumbaoi Flight(photo: demopic patrika)

Raja Bhoj Airport to Mumbai Flight: राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 29 मार्च से शुरू हो रहे समर शेड्यूल में इस बार फ्लाइट बढ़ाने की बजाए कम होने जा रही हैं। एयर इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई के लिए एक उड़ान बंद करने की घोषणा की है। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस ने गोवा और अहमदाबाद के डायरेक्ट फ्लाइट की जल्द समीक्षा कर इसे भी बंद करने के संकेत दिए हैं। इंडिगो एयरलाइंस एकमात्र नई उड़ान नवी मुंबई के लिए शुरू करने जा रही है।

गर्मियों की छुट्टी में जब लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, उसी वक्त विमानन कंपनियों द्वारा भोपाल से फ्लाइट कनेक्टिविटी कम किए जाने से निराशा का माहौल है। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक युद्ध की आशंका के चलते और कमजोर यात्री संख्या के कारण फिलहाल विमानन कंपनियां किसी भी फ्लाइट एक्सटेंशन पर विचार नहीं कर रही हैं।

इंडिगो ने नवी मुंबई के लिए स्लॉट, किराया 5 हजार

इंडिगो ने नवी मुंबई के लिए स्लॉट भी ले लिया है और फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यात्रियों के लिए इस उड़ान की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। इस नई उड़ान का शुरुआती किराया लगभग चार से पांच हजार रुपए के बीच रखा गया है। नवीं मुंबई के लिए नई उड़ान शुरू करने के साथ ही इंडिगो ने भोपाल से मुंबई जाने वाली अपनी एक उड़ान बंद करने का निर्णय लिया है। इसके बाद 29 मार्च से भोपाल और मुंबई के बीच इंडिगो की केवल एक ही उड़ान संचालित होगी।

पर्याप्त यात्रियों के बावजूद कटौती

भोपाल से गोवा और अहमदाबाद की उड़ानों को बंद करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। गोवा की उड़ान करीब छह महीने पहले ही शुरू की गई थी, इसलिए इसे बंद किए जाने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। ट्रेवल एजेंटों के अनुसार गोवा की इस उड़ान को लगभग 80 प्रतिशत यात्रियों का लोड मिल रहा था।

नवीं मुंबई-भोपाल उड़ान का शेड्यूल

उड़ान संख्या: 6-ई 397-753

- नवीं मुंबई से प्रस्थान - शाम 6:50 बजे

- भोपाल आगमन - रात 8:10 बजे

- भोपाल से प्रस्थान - रात 8:50 बजे

- नवीं मुंबई आगमन - रात 10:20 बजे

Published on:

07 Mar 2026 10:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 29 मार्च से समर शेड्यूल लागू, राजा भोज एयरपोर्ट से मुंबई के लिए नहीं मिलेगी फ्लाइट

