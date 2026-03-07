MP में भाजपा विधायक की संगठन ने लगाई क्लास, आंदोलन की दी थी चेतावनी

विधायक का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से प्रोजेक्ट को संशोधित करने का सुझाव दिया है। उनके मुताबिक 3-3 मीटर के फुटपाथ बनाने की जरूरत नहीं है और सड़क को 24 मीटर चौड़ा रखा जाए, जिससे सड़क भी बन सके और कई मकान भी बच सकें। उन्होंने कहा कि उन्होंने रहवासियों से वादा किया है कि सड़क 24 मीटर ही रहेगी, अन्यथा वे जनता के साथ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। विधायक ने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी चर्चा की है। (MP News)