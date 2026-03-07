खेत में सिंचाई मोटर चुराने आए थे बदमाश, देखते ही किसान को चाकू मारा; बेटे को भी बेरहमी से पीटा

MP News: मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा थाना अंतर्गत कुमेरिया गांव में किसान श्याम लाल कुर्मी बीती रात अपने खेत में सिंचाई के लिए गए थे। खेतों में सिंचाई के बाद वहीं बनी झोपड़ी में में किसान आराम करने लेटे थे। तभी उनके खेत से आसपास के खेत वाले किसानों को अजीब आवाजें सुनाई दी तो उन लोगों ने श्यामलाल के बेटे को फोन लगाया और बताया कि उनके खेत से कुछ अजीब आवाज आ रही है।