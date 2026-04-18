लखनऊ मंडल में मेगा ब्लॉक, बीना जंक्शन से निकलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित

बीना. उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में मेगा ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक के चलते जंक्शन से होकर निकलने वाली कुछ ट्रेनों को आंशिक निरस्त व कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है।

जानकारी के अनुसार 12103 पुणे-लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस लखनऊ के स्थान पर कानपुर स्टेशन पर टर्मिनेट रहेगी। 21, 28, 5 व 12 मई को कानपुर से लखनऊ के बीच रद्द रहेगी। इसी प्रकार 12104 लखनऊ-पुणे एक्सप्रेस लखनऊ के स्थान पर कानपुर से चलेगी, जो 22, 29 अप्रेल, 6 व 13 मई को कानपुर-लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी। 22121 लोकमान्य तिलक-लखनऊ एक्सप्रेस लखनऊ के स्थान पर कानपुर तक जाएगी व 25, 28 अप्रेल, 2 व 9 मई को कानपुर-लखनऊ के बीच रद्द रहेगी। 22122 लखनऊ-लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19, 26 अप्रेल, 3 व 10 मई को कानपुर से चलेगी, जो कानपुर-लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी।