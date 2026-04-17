कहीं बीना में बन न जाएं इंदौर से जैसे हालात, नाली का पानी पहुंच रहा लोगों के घरों में, लोग होने लगे बीमार

बीना. शहर के राजीव गांधी वार्ड की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और वृंदावन धाम कॉलोनी में इन दिनों हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। नाली निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पेयजल पाइप लाइन के चलते घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पडऩे लगा है। अधिकारी इंदौर वाली घटना से भी सबक नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस ने एसडीएम रवीश कुमार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार करीब आठ दिन पहले नाली निर्माण के लिए की गई खुदाई के दौरान पानी की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। मरम्मत के बाद दो दिन सप्लाई चालू हुई, लेकिन इसके बाद फिर से लाइन में लीकेज हो गया और गंदा पानी घरों तक पहुंचने लगा। इसके बाद दोबारा सुधार कार्य किया गया, लेकिन समस्या खत्म नहीं हो सकी।