शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, परिवर्तित मार्ग से जाएंगे वाहन

बीना. शहर में बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं, यातायात जाम और लोगों में आक्रोश के बाद एसडीएम ने मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।

गौरतलब है कि बीना-खुरई मार्ग पर 13 मार्च 2026 को हुई एक दुर्घटना, जिसमें एक भारी वाहन की टक्कर से युवक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई थी। घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन कर मुख्य मार्ग पर चक्काजाम भी किया था। इसके बाद उन्होंने मुख्य सडक़ों से भारी वाहनों को हटाने की मांग की थी। इसके बाद एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर शहर के प्रमुख मार्गो आंबेडकर तिराहा, सर्वोदय चौराहा, गांधी तिराहा और खुरई आोवरब्रिज से सर्वोदय चौराहा पर बीना रिफाइनरी एवं जे.पी. पावर प्लांट तक आने-जाने वाले भारी वाहनों (ट्रक, डंपर, टैंकर, अन्य माल वाहक) के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।