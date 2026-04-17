अतिरक्ति कक्षाएं लगाईं और कमजोर बच्चों को कराई अलग से तैयारी, शत-प्रतिशत आया परीक्षा परिणाम

बीना. एमपी बोर्ड की कक्षा 10 वीं और 12 वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है और इसमें कुछ स्कूलों का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा है। वहीं, ब्लॉक में शासकीय स्कूलों में कक्षा 10 वीं का 76 और बारहवीं का 68 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहा।

इस वर्ष उत्कृष्ट स्कूल, उत्कृष्ट परिणाम नहीं दे सका। कक्षा दसवीं में 73 और बारहवीं में 51 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहा। वहीं, सांदीपनि स्कूल का कक्षा दसवीं का 94 और बारहवीं का 94.44 प्रतिशत रहा। सांदीपनि स्कूल से दो छात्राएं प्रदेश की मेरिट की सूची भी आई हैं, लेकिन उत्कृष्ट स्कूल से दोनों कक्षाओं में टॉपर नहीं हैं।

इन स्कूलों का शत-प्रतिशत रहा परीक्षा परिणाम

कक्षा दसवीं में ऐरन और पार स्कूल का परिणाम 100 प्रतिशत रहा। वहीं, कक्षा बारहवीं में कंजिया, हिन्नौद, गिरोल स्कूल का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा। हाई स्कूल पार के प्रभारी प्राचार्य हेमंत बबेले ने बताया कि पिछले वर्ष 97 प्रतिशत परीक्षा परिणाम था। परीक्षा परिणाम सुधारने अतिरिक्त कक्षाएं लगाई गईं और जिन विषयों में परेशानी थी उन्हें समझाया गया। कुल उत्तीर्ण 60 विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान 19 बच्चों ने प्राप्त किया।