मालगाड़ियों के लिए बनेगा बाइपास ट्रैक, बीना जंक्शन को मिलेगी बड़ी राहत

बीना. रेलवे ने जबलपुर-कोटा रेलखंड पर मालगाड़ियों के लिए स्टेशन से बाहर बाइपास ट्रैक बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लगभग 166 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में सर्वे कार्य के लिए 83 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ बीना जंक्शन को मिलने की उम्मीद है, जो वर्तमान में माल और यात्री ट्रेनों के दबाव से जूझ रहा है।

प्रस्ताव के अनुसार, जबलपुर, कोटा, बीना, गुना, रुठियाई, सवाई माधोपुर और रामगंज मंडी जैसे प्रमुख स्टेशनों के बाहर अलग से बाइपास ट्रैक विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मालगाडिय़ों को सीधे आगे बढ़ाना है, ताकि उन्हें जंक्शन पर खड़ा न करना पड़े। वर्तमान में जंक्शन पर 100 यात्री ट्रेन रुकती हैं, वहीं 60 यात्री ट्रेनें थ्रू निकलती हैं। इसके अलावा चारों दिशाओं से हर दिन 60 मालगाड़ियां निकलती हैं।