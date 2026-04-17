तपने लगा बुंदेलखंड… नौगांव प्रदेश में सबसे गर्म, खजुराहो में भी पारा 42 पार, टीकमगढ़ 41.5 और सागर में 40.7 डिग्री सेल्सियस

मौसम विभाग के अनुसार, 16 अप्रेल को नया सिस्टम एक्टिव गया है, लेकिन यह कमजोर रहेगा। इसका असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ही दिखाई देगा। वर्तमान में एक ट्रफ एक्टिव है। गर्मी का असर बढ़ते ही मौसम विभाग ने बचाव की एडवायजारी भी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि वे दिनभर पर्याप्त पानी पीएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में न रहे। हल्के वजन और रंग के सूती कपड़े पहनें। बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर ध्यान रखें।