17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

विवि के वैली कैंपस में बनेगा 500 कंप्यूटर क्षमता वाला परीक्षा केंद्र, आईटी व वाणिज्य के नए भवन होंगे तैयार

डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के पथरिया जाट िस्थत वैली कैंपस में आईटी और वाणिज्य विभाग के नए भवन बनाए जाएंगे, साथ ही आधुनिक कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस परीक्षा केंद्र में करीब 500 कंप्यूटर होंगे। इसके बनने के बाद ऑनलाइन होने वाली बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं यहां कराई जा सकेंगी। गुरुवार को [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Apr 17, 2026

डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के पथरिया जाट िस्थत वैली कैंपस में आईटी और वाणिज्य विभाग के नए भवन बनाए जाएंगे, साथ ही आधुनिक कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस परीक्षा केंद्र में करीब 500 कंप्यूटर होंगे। इसके बनने के बाद ऑनलाइन होने वाली बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं यहां कराई जा सकेंगी।

गुरुवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वायएस ठाकुर ने आईटी भवन और वाणिज्य-प्रबंधन भवन के लिए भूमि पूजन कर इनकी आधारशिला रखी। एकीकृत भवन के निर्माण में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड कॉमर्स शामिल होंगे। इस भवन की अनुमानित लागत 67.60 करोड़ रुपए होगी और इसका कुल निर्मित क्षेत्र 12714 वर्ग मीटर होगा। इसके अतिरिक्त, एक परीक्षा सह कंप्यूटर लैब, आईटी सेल, ऑनलाइन सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसकी लागत 33.58 करोड़ रुपए है और इसका निर्मित क्षेत्र 4500 वर्ग मीटर होगा। इन विकास कार्यों पर कुल 101.18 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और कन्वेंशन सेंटर बनेंगे

कुलपति प्रो. ठाकुर ने बताया कि आगामी समय में बालक-बालिका छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और कन्वेंशन सेंटर जैसे अन्य भवनों का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन, नई इकाइयों और प्रकोष्ठों की स्थापना तथा विद्यार्थियों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अध्ययन-अध्यापन के उद्देश्य से परिसर विस्तार को आवश्यक बताया।

आधुनिक डिजाइन वाले यह भवन तय समयसीमा में बनेंगे

कुलसचिव डॉ. एसपी उपाध्याय ने बताया कि इन भवनों के डिजाइन आधुनिक मानकों के अनुसार हैं और ये निर्धारित समय सीमा में बनकर तैयार होंगे, जिससे विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ इनका उपयोग शुरू किया जाएगा। इस मौके पर विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रो. राजेन्द्र यादव, यंत्री राहुल गिरी गोस्वामी, सुहैल कुरैशी, डॉ. सुनीत वालिया, डॉ. लोकेश उइके, डॉ. रूपेंद्र चौरसिया, सचिन गौतम, प्रबंधन विभाग के अतिथि शिक्षक और विद्यार्थी भी मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 05:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / विवि के वैली कैंपस में बनेगा 500 कंप्यूटर क्षमता वाला परीक्षा केंद्र, आईटी व वाणिज्य के नए भवन होंगे तैयार

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तपने लगा बुंदेलखंड… नौगांव प्रदेश में सबसे गर्म, खजुराहो में भी पारा 42 पार, टीकमगढ़ 41.5 और सागर में 40.7 डिग्री सेल्सियस

सागर

कहीं बीना में बन न जाएं इंदौर से जैसे हालात, नाली का पानी पहुंच रहा लोगों के घरों में, लोग होने लगे बीमार

The situation in Bina may become like that of Indore, with sewage water entering people's homes, causing people to fall ill.
सागर

अतिरक्ति कक्षाएं लगाईं और कमजोर बच्चों को कराई अलग से तैयारी, शत-प्रतिशत आया परीक्षा परिणाम

Conducted extra classes and provided separate preparation to weak students, resulting in 100% exam results.
सागर

मालगाड़ियों के लिए बनेगा बाइपास ट्रैक, बीना जंक्शन को मिलेगी बड़ी राहत

A bypass track will be built for freight trains, providing major relief to Bina Junction.
सागर

शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, परिवर्तित मार्ग से जाएंगे वाहन

Entry of heavy vehicles into the city is prohibited and vehicles will be diverted.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.