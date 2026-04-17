विवि के वैली कैंपस में बनेगा 500 कंप्यूटर क्षमता वाला परीक्षा केंद्र, आईटी व वाणिज्य के नए भवन होंगे तैयार

गुरुवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वायएस ठाकुर ने आईटी भवन और वाणिज्य-प्रबंधन भवन के लिए भूमि पूजन कर इनकी आधारशिला रखी। एकीकृत भवन के निर्माण में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड कॉमर्स शामिल होंगे। इस भवन की अनुमानित लागत 67.60 करोड़ रुपए होगी और इसका कुल निर्मित क्षेत्र 12714 वर्ग मीटर होगा। इसके अतिरिक्त, एक परीक्षा सह कंप्यूटर लैब, आईटी सेल, ऑनलाइन सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसकी लागत 33.58 करोड़ रुपए है और इसका निर्मित क्षेत्र 4500 वर्ग मीटर होगा। इन विकास कार्यों पर कुल 101.18 करोड़ रुपए खर्च होंगे।