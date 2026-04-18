भोपाल-सागर रोड निर्माण में लापरवाही… पुलिया से नीचे गिरी बाइक, 12 एमएम का सरिया सीने के पार

भोपाल-सागर नेशनल हाइवे पर बेगमगंज के पास निर्माण कार्य के दौरान एजेंसी की लापरवाही ने एक युवक की जिंदगी को संकट में डाल दिया। भोपाल से सागर आते वक्त रात करीब 2 बजे पुलिया पर बाइक अनियंत्रित होकर गिरी। यहां 12 एमएम का सरिया बाइक सवार युवक के सीने में धंसकर आर-पार हो गया। गनीमत रही कि दिल के बेहद पास से सरिया निकला जिससे उसकी जान बचाई जा सकी।

लकी माली उम्र 30 साल निवासी भोपाल डीजे संचालन के काम से भोपाल से सागर आ रहा था। 10 अप्रेल की रात करीब 2 बजे वह बेगमगंज से निकल रहा था। यहां पुलिया निर्माण चल रहा था, लेकिन वहां अंधेरा पसरा था और कोई संकेतक नहीं था। वह जब तक संभलता उसकी बाइक पुलिया के नीचे जा गिरी। यहां उसके सीने में 12 एमएम का सरिया धंस गया। हादसे के बाद वह दो घंटे वहीं तड़पता रहा। राहगीरों ने जब उसे दुर्घटनाग्रस्त होने पर जख्मी हालत में देखा तो लोगों की मदद से सरिया काटा और युवक को बेहोशी की हालात में अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजन को सूचना दी। उसका उपचार सागर के निजी अस्पताल में चल रहा है।