जल्द आएगी स्वच्छ सर्वेक्षण टीम, बदहाल व्यवस्थाओं से रैंकिंग पर पड़ेगा असर

बीना. शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर जल्द ही टीम आ सकती है और इसके लिए सीएमओ ने कर्मचारियों को निर्देशित भी कर दिया है, लेकिन बदहाल व्यवस्थाओं के कारण रैंकिंग गिर सकती है।

शहर के मुख्य मार्गों पर समय से कचरा नहीं उठा रहा और दोपहर तक कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जबकि यह कार्य डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाली कंपनी का है। कई जगह नालियों में गंदगी भरी पड़ी है। पूर्व में बनाए गए सेल्फी पाइंटों की देखरेख न होने से जंग लग गई है और धूल जमी हुई है, तो कुछ सेल्फी पाइंट गायब हो गए हैं। जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण में सौंदर्यीकरण के भी नंबर जुड़ते हैं। मुख्य सडक़ों पर डिवाइडरों के पास धूल जमी हुई, क्योंकि नियमित झाडू नहीं लगाई जाती है। मुख्य सडक़ों पर धूल के गुबार उड़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं।