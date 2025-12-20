जगत में सारा खेल जगदीश का भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीला में जीवन के अनेक संदेश

आप लोग बड़े पर्दे पर फिल्में देखने जाते हैं, उसमें आपको एक अलग दुनिया दिखाई देती है। कहीं घर, कहीं पेड़ और कहीं बड़े-बड़े पहाड़। ये सारा खेल लाइट का होता है, मूल में ये केवल चित्रों का जाल है। ऐसी ही दुनिया में जगदीश का खेल चल रहा है, वही अलग-अलग रूपों में दर्शन दे रहे हैं। यह बात खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में संत चिन्मयानंद ने भागवत कथा के पांचवें दिन शुक्रवार को कही। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं ब्रज में हुई। जन्मोत्सव के बाद भगवान ने मात्र 14 दिनों में पूतना का वध किया और उसको मोक्ष प्रदान किया। जो भगवान को भजते हैं उनको तो भगवान मुक्त करते ही हैं, लेकिन जिन को भगवान मारते हैं वह भी भगवान के द्वारा मुक्त ही होते हैं।