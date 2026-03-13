अध्यक्ष ने कहा हैंडपंप खराब हो तो कहां शिकायत करें किसी को पता नहीं रहता, जनपद में पीएचई विभाग के एक कर्मचारी की लगाएं ड्यूटी

बीना. जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन गुरुवार को जनपद पंचायत के सभाकक्ष में जनपद अध्यक्ष ऊषा राय की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान एजेंडा में शामिल प्रस्तावों पर चर्चा के साथ-साथ गर्मी में जल संकट से निपटने के लिए भी पीएचइ विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई। इस दौरान जनपद सदस्य सुखवती कुर्मी के पति सुनील कुर्मी सभाकक्ष में बैठे रहे, लेकिन जनपद पंचायत सीइओ ने उन्हें वहां से हटाने की जहमत नहीं उठाई। जबकि अधिकारियों को सख्त आदेश हैं कि महिला जनप्रतिनिधि के पति बैठक में शामिल नहीं होंगे।

बैठक की शुरुआत पीएचइ विभाग से हुई और नल जल योजनाएं कितनी चालू हैं इसकी जानकारी ली गई। जनपद अध्यक्ष ने उपयंत्री से कहा कि हैंडपंपों का सुधार कैसे होगा और कहा शिकायत की जाएगी इसकी जानकारी पंचायतों में नहीं है। साथ ही जनपद पंचायत में पीएचइ विभाग का एक कर्मचारी बैठाने की भी बात कही। उपयंत्री ने बताया कि ठेकेदार द्वारा हैंडपंपों का सुधार कार्य कराया जाएगा। जनपद अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि जिन हैंडपंपों में पाइप कम हैं वहां पर्याप्त पाइप डाले जाएं और एक दिन में हैंडपंप का सुधार हो। जनपद सदस्य पीपी नायक ने कहा कि जो ट्यबवेल स्वीकृत हुए हैं, वह सही जगह कराए जाएं। साथ ही बाहरी इटावा क्षेत्र में टंकी बन चुकी है उसे चालू कराया जाए, वह टंकी अभी तक पंचायत के हैंडओवर नहीं हुई है। साथ ही पाइप लाइन डालने खोदी गई सडक़ों की मरम्मत कराई जाए। जल निगम के उपयंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्य की प्रगति बताई। साथ ही इस वर्ष गर्मी में इस योजना के तहत पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि काम अभी अधूरा है। उपाध्यक्ष अमरप्रताप सिंह ने डेम की जानकारी ली, तो उपयंत्री ने बताया कि अभी डेम नहीं बना है। योजना के तहत 43 टंकियों का निर्माण होना है, लेकिन जौध में जगह न मिलने से संपवेल बनाकर पानी की सप्लाई की जाएगी। 128 गांव में योजना के तहत कार्य चल रहा है। उपाध्यक्ष ने कहा कि देहरी-सेमरखेड़ी रोड का निर्माण होना है और यहां रोड के बाजू से लाइन डाली गई, जिसकी गहराई भी कम है, जो रोड निर्माण में हटा दी जाएगी, इसलिए इसे व्यवस्थित कराया जाए। साथ ही सडक़ों की मरम्मत घटिया तरीके से की जा रही है, जिसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराएं। बैठक में जनपद सदस्य लक्ष्मी कुशवाहा, संगीता ठाकुर, प्रीति लोधी, शिवकुमार चढ़ार, चंदन आदिवासी, प्रकाश लोधी, कल्याण ङ्क्षसह, बिहारी अहिरवार, जनपद पंचायत सीइओ प्रदीप पाल आदि उपस्थित थे।