ट्रक को बचाने के प्रयास में बारातियों की कार पलटी, सात घायल, अस्पताल में भर्ती

घटना में लक्ष्मण शर्मा (22) निवासी भोपाल, मोनू रैकवार निवासी भोपाल, भरत पिता बुर्जु ठाकुर (22) निवासी भोपाल, विकास पिता रामबाबू केवट (22) निवासी विदिशा, अजय पिता झिरीलाल (26) निवासी गंजबासोदा, अजबसिंह पिता रघुवीर केवट निवासी खेजरा घाट और नीलेश पिता कोमल केवट घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस में ड्यूटी पर मौजूद डॉ. जितेन्द्र राय, पायलट प्रहलाद यादव और दूसरी एम्बुलेंस में मौजूद डॉ. हरपाल ने घायलों का मौके पर ही प्राथमिक उपचार करते हुए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। बरातियों ने बताया कि कार भरत चला रहा था। सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।