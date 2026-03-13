रेल सुरक्षा बढ़ाने थर्मल सेंसर से पहियों के तापमान की निगरानी हुई शुरू, गर्मियों में बढ़ जाते हैं हादसे

क्या है हॉट एक्सल समस्या

रेल डिब्बों के पहियों के बीच लगे बेयरिंग घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं। यदि लुब्रिकेशन कम हो जाए या बेयरिंग खराब हो जाए, तो तापमान तेजी से बढ़ जाता है, जिसे हॉट एक्सल कहा जाता है। समय रहते इसका पता न चलने पर बेयरिंग जाम होना, पहिया लॉक होना या डिब्बा पटरी से उतरने जैसी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं।