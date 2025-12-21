रेलवे की बंद हो चुकी गुड्स मिडिल केबिन में सफाई के दौरान मिला मानव कंकाल

जांच करते हुए जीआरपी थाना प्रभारी
बीना. रेलवे स्टेशन के पास वर्ष 2024 में बंद हो चुकी गुड्स मिडिल केबिन में सफाई कार्य के दौरान एक मानव कंकाल मिलने से हडक़ंप मच गया। इसकी जानकारी सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी ने अपने उच्चाधिकारियों के लिए दी और फिर इसकी सूचना जीआरपी व आरपीएफ को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।
जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 11.15 बजे सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग में पदस्थ हेल्पर डेनियल सोलोमोन ने जैसे ही सफाई कार्य के लिए केबिन का ताला खोला, तो वहां पर एक मानव कंकाल पड़ा दिखाई दिया। कंकाल देखकर वह घबरा गया और इसकी सूचना अपने विभाग के उच्चाधिकारियों के लिए दी। इसके बाद जीआरपी व आरपीएफ के लिए सूचना दी गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद मानव कंकाल को बाहर निकाला गया और उसे सिविल अस्पताल के मर्चुरी रूम में रखवाया गया। गौरतलब है कि अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसलिए मेन्युअल तरीके से काम करना बंद हो गया है। इसके बाद इस केबिन को बंद कर दिया था। केबिन के बंद होने के बाद यहां पर खिडक़ी टूटी होने से भी लोग अंदर चले जाते थे। केबिन की छत पर जूते व शराब की बोतल भी मिली हैं। मानव कंकाल के ऊपर चादर था व वह पेंट पहने हुआ था। कंकाल पुरुष का है या महिला का यह अभी पता नहीं चल सका है। मानव कंकाल मिलने के बाद भी जांच के लिए एफएसएल की टीम नहीं पहुंची।
पुलिस खंगाल रही गुमइंसानों की जानकारी
कंकाल की जांच के लिए सागर या भोपाल भेजा जाएगा। इसके अलावा उसकी पहचान करने के लिए कंकाल की हड्डियां सुरक्षित रखीं जाएंगी। मानव कंकाल मिलने के बाद जीआरपी पिछले करीब एक साल में जो भी गुमइंसान थाने में दर्ज किए गए हैं, उनकी जानकारी निकाल रही है। यदि कोई शिनाख्त करता है, तो उसका डीएनए कराया जाएगा।
किया है मर्ग कायम
अज्ञात मानव कंकाल मिला है, जिसकी हड्डियों को सिविल अस्पताल के मर्चुरी रूम में रखवाया गया है, जिसके पीएम के लिए सागर या भोपाल भेजा जाएगा, जिससे यह पता चल सके कि वह पुरुष है या महिला। प्रथम दृष्टया जूता व कपड़ों से पुरुष होना प्रतीत हो रहा है।
बीबीएस परिहार, थाना प्रभारी, जीआरपी
