रेलवे की बंद हो चुकी गुड्स मिडिल केबिन में सफाई के दौरान मिला मानव कंकाल

बीना. रेलवे स्टेशन के पास वर्ष 2024 में बंद हो चुकी गुड्स मिडिल केबिन में सफाई कार्य के दौरान एक मानव कंकाल मिलने से हडक़ंप मच गया। इसकी जानकारी सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी ने अपने उच्चाधिकारियों के लिए दी और फिर इसकी सूचना जीआरपी व आरपीएफ को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।

जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 11.15 बजे सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग में पदस्थ हेल्पर डेनियल सोलोमोन ने जैसे ही सफाई कार्य के लिए केबिन का ताला खोला, तो वहां पर एक मानव कंकाल पड़ा दिखाई दिया। कंकाल देखकर वह घबरा गया और इसकी सूचना अपने विभाग के उच्चाधिकारियों के लिए दी। इसके बाद जीआरपी व आरपीएफ के लिए सूचना दी गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद मानव कंकाल को बाहर निकाला गया और उसे सिविल अस्पताल के मर्चुरी रूम में रखवाया गया। गौरतलब है कि अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसलिए मेन्युअल तरीके से काम करना बंद हो गया है। इसके बाद इस केबिन को बंद कर दिया था। केबिन के बंद होने के बाद यहां पर खिडक़ी टूटी होने से भी लोग अंदर चले जाते थे। केबिन की छत पर जूते व शराब की बोतल भी मिली हैं। मानव कंकाल के ऊपर चादर था व वह पेंट पहने हुआ था। कंकाल पुरुष का है या महिला का यह अभी पता नहीं चल सका है। मानव कंकाल मिलने के बाद भी जांच के लिए एफएसएल की टीम नहीं पहुंची।