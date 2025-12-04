क्या ‘SIR फॉर्म’ नहीं भरने से बंद हो जाएगा ‘राशन-पानी’? मंत्री के बयान से मची खलबली

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अभी गांव में मतदाता सूची में नाम जुड़ने का काम चल रहा है। सभी से अनुरोध है कि वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लें। कोई कि मतदाता सूची में इस पर नाम अलग प्रकार से जुड़ रहा है। अगर नहीं जुड़वाओगे तो आपको राशन, आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। 5-6 दिन का समय है।