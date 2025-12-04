4 दिसंबर 2025,

सागर

क्या ‘SIR फॉर्म’ नहीं भरने से बंद हो जाएगा ‘राशन-पानी’? मंत्री के बयान से मची खलबली

MP News: मध्यप्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान जमकर सुर्खियों में बना हुआ है। जिसमें वह राशन-पानी बंद होने की बात करते नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Himanshu Singh

Dec 04, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा SIR फॉर्म को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में मंत्री जी कह रहे हैं कि मतदाता सूची में जिसका नाम नहीं जुड़ेगा। उसका राशन-पानी बंद हो जाएगा।

राशन-पानी होगा बंद- गोविंद सिंह राजपूत

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अभी गांव में मतदाता सूची में नाम जुड़ने का काम चल रहा है। सभी से अनुरोध है कि वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लें। कोई कि मतदाता सूची में इस पर नाम अलग प्रकार से जुड़ रहा है। अगर नहीं जुड़वाओगे तो आपको राशन, आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। 5-6 दिन का समय है।

आगे मंत्री ने कहा कि समय निकालकर अपना नाम जरूर जुड़वा लेना। हमारा भी नाम जुड़ रहा था, हमने अपना फॉर्म जमा कर दिया हैं। मंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा बना हुआ है, क्योंकि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को अद्यतन, सटीक और पारदर्शी बनाना है। इस अभियान में सभी योग्य वोटर्स को लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने मंत्री गोविंद सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के मंत्री खुद SIR पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या राशन-पानी के साथ जनता की नागरिकता भी जाएगी मंत्री जी?

हालांकि, यह वीडियो 3-4 दिन पुराना है। जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

इधर, सागर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआइ‌आर में मतदाता सूची सटीक बनाने लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो सके। जिले में दैनिक प्रगति दर्ज की जा रही है, बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं। मतदाताओं की फॉर्म भरवाने में मदद भी कर रहे हैं।



mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

04 Dec 2025 02:53 pm

04 Dec 2025 02:52 pm

