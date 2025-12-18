18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

दिव्यांग ने ट्रैक्टर, मकान गिरवी रखकर 74 लाख का लोन लेने दिए 56 हजार रुपए, तीन माह बाद भी काट रहे चक्कर

लोन दिलाने वाली कंपनी पर लोगों ने लगाए धोखाधड़ी करने के आरोप, किया प्रदर्शन, कर्मचारियों से पुलिस कर रही पूछताछ

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 18, 2025

Disabled man mortgaged tractor, house and paid Rs 56,000 to take loan of Rs 74 lakh, still making rounds even after three months

दिव्यांग पीड़ित थाना प्रभारी को जानकारी देता हुआ

बीना. वीरसावरकर वार्ड में किराए के मकान में संचालित डीएसए इंडिया फायनेंस सर्विस सेंटर के सामने बुधवार की दोपहर पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष इंदर सिंह के नेतृत्व में करीब दो दर्जन लोगों ने एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि लोन देने के नाम पर कंपनी ने लोगों से लाखों रुपए वसूले हैं और महीनों बाद भी उन्हें लोन नहीं मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस कंपनी के कर्मचारियों को थाने लेकर आई, जहां पूछताछ की जा रही है।
जानकारी के अनुसार कंपनी के कर्मचारी होम लोन, प्रोपर्टी लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन बैंकों से दिलाने के नाम पर लोगों से दस्तावेज जमा करा रहे हैं। साथ ही खाता खोलने 10 हजार रुपए, सब्सिडी दिलाने 10 हजार रुपए, लोगिन फीस 6500 रुपए सहित स्टांप ड्यूटी के नाम हजारों रुपए ले रहे हैं। इसके बाद भी महीनों चक्कर काटने पर उन्हें लोन नहीं मिला है, जिससे वह परेशान हैं। लायरा गांव के दिव्यांग हप्रसाद लोधी ने बताया कि वह अनाज खरीदी का कार्य करते थे और कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने उनके पास आकर बड़ा व्यापार करने करीब 74 हजार लोन दिलाने के लिए कहा था। लोन दिलाने के लिए रुपए मांगे थे और उन्होंने मकान, ट्रैक्टर गिरवी रखकर 56 हजार रुपए दे दिए हैं, लेकिन अभी तक लोन का एक रुपया भी नहीं मिला है। साथ ही वह आर्थिक रूप से टूट गए हैं, परिवार के सदस्य मजदूरी करने मजबूर हैं। इसी तरह संतोष अहिरवार रामुपर करीब 40 हजार रुपए, अरविंद पटेल गिरोल से 30 हजार रुपए, नरेश कुमार अहिरवार से 10 हजार 200 रुपए, राजकुमार अहिरवार सतौरिया से 65 हजार रुपए, जगन्नाथ विश्वकर्मा पालीखेड़ा से 50 हजार रुपए, रामकुमारी यादव अरोली से 1 लाख 50 हजार रुपए लिए गए हैं। इसके अलावा अन्य लोगों से रुपए वसूले हैं। कुछ लोगों को सिर्फ 6540 रुपए की रसीद दी गई है। रहीम उर्फ रहीश खान ने सभी से रुपए लिए हैं। इस संबंध में रहीम से संपर्क किया गया, लेकिन उन्हेंने फोन रिसीव नहीं किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ऑफिस में मौजूद दो युवक और एक महिला कर्मचारी को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई है।

सख्त कार्रवाई की जाए
पूर्व जनपद अध्यक्ष ने कहा कि शहर में लोन दिलाने वाली फर्जी कंपनियां कार्य कर रही हैं और लोन देने का झांसा देकर लोगों से रुपए वसूले जा रहे हैं। ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यह कंपनी बार-बार ऑफिस भी बदल रही है।

किराएदारों की जानकारी न देने पर मकान मालिक पर होगी कार्रवाई
थाना प्रभारी ने बताया कि जो लोग शहर में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान किराए पद दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि किराए से मकान लेकर अवैध गतिविधियां भी की जा सकती हैं।

कर रहे हैं जांच
लोगों ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। संबंधितों से दस्तावेज मांगे गए हैं। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
अनूप यादव, थाना प्रभारी, बीना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / दिव्यांग ने ट्रैक्टर, मकान गिरवी रखकर 74 लाख का लोन लेने दिए 56 हजार रुपए, तीन माह बाद भी काट रहे चक्कर

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कमजोर पिलरों पर हो रहा टंकी का निर्माण, ग्रामीणों ने कहा दूसरी बनाई जाए टंकी

The tank is being constructed on weak pillars, villagers demanded that another tank be built.
सागर

‘IRCTC’ का बदबूदार खाना खाकर बिगड़ी तबीयत, अंडमान एक्सप्रेस का मामला

IRCTC Food Service
सागर

रिजर्वेशन न मिलने से नए साल में घूमने जाने का प्लान हो रहा फेल, ट्रेनों में नो रूम

train
सागर

रिफाइनरी प्रबंधन से शहर विकास को नहीं मिल रही सीएसआर राशि, सीएमओ दे चुके हैं प्रस्ताव

The refinery management is not providing CSR funds for city development, the CMO has already submitted a proposal.
सागर

भगवान श्रीराम को युवावस्था में जामवंत के अनुभव का लाभ मिला, तो समुद्र को भी रास्ता छोडऩा पड़ा: भूपेंद्र सिंह

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.