दिव्यांग ने ट्रैक्टर, मकान गिरवी रखकर 74 लाख का लोन लेने दिए 56 हजार रुपए, तीन माह बाद भी काट रहे चक्कर

बीना. वीरसावरकर वार्ड में किराए के मकान में संचालित डीएसए इंडिया फायनेंस सर्विस सेंटर के सामने बुधवार की दोपहर पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष इंदर सिंह के नेतृत्व में करीब दो दर्जन लोगों ने एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि लोन देने के नाम पर कंपनी ने लोगों से लाखों रुपए वसूले हैं और महीनों बाद भी उन्हें लोन नहीं मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस कंपनी के कर्मचारियों को थाने लेकर आई, जहां पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के अनुसार कंपनी के कर्मचारी होम लोन, प्रोपर्टी लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन बैंकों से दिलाने के नाम पर लोगों से दस्तावेज जमा करा रहे हैं। साथ ही खाता खोलने 10 हजार रुपए, सब्सिडी दिलाने 10 हजार रुपए, लोगिन फीस 6500 रुपए सहित स्टांप ड्यूटी के नाम हजारों रुपए ले रहे हैं। इसके बाद भी महीनों चक्कर काटने पर उन्हें लोन नहीं मिला है, जिससे वह परेशान हैं। लायरा गांव के दिव्यांग हप्रसाद लोधी ने बताया कि वह अनाज खरीदी का कार्य करते थे और कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने उनके पास आकर बड़ा व्यापार करने करीब 74 हजार लोन दिलाने के लिए कहा था। लोन दिलाने के लिए रुपए मांगे थे और उन्होंने मकान, ट्रैक्टर गिरवी रखकर 56 हजार रुपए दे दिए हैं, लेकिन अभी तक लोन का एक रुपया भी नहीं मिला है। साथ ही वह आर्थिक रूप से टूट गए हैं, परिवार के सदस्य मजदूरी करने मजबूर हैं। इसी तरह संतोष अहिरवार रामुपर करीब 40 हजार रुपए, अरविंद पटेल गिरोल से 30 हजार रुपए, नरेश कुमार अहिरवार से 10 हजार 200 रुपए, राजकुमार अहिरवार सतौरिया से 65 हजार रुपए, जगन्नाथ विश्वकर्मा पालीखेड़ा से 50 हजार रुपए, रामकुमारी यादव अरोली से 1 लाख 50 हजार रुपए लिए गए हैं। इसके अलावा अन्य लोगों से रुपए वसूले हैं। कुछ लोगों को सिर्फ 6540 रुपए की रसीद दी गई है। रहीम उर्फ रहीश खान ने सभी से रुपए लिए हैं। इस संबंध में रहीम से संपर्क किया गया, लेकिन उन्हेंने फोन रिसीव नहीं किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ऑफिस में मौजूद दो युवक और एक महिला कर्मचारी को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई है।