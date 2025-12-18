कमजोर पिलरों पर हो रहा टंकी का निर्माण, ग्रामीणों ने कहा दूसरी बनाई जाए टंकी

बीना. जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण, पाइप लाइन डालने का काम तेजी से चल रहा है। इस कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और इसकी शिकायतें भी अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है।

सेमरखेड़ी गांव में पीएचइ विभाग द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके पिलरों का निर्माण मानक के अनुसार नहीं हुआ है। पिलर भरने के बाद उसमें सरिया नजर आ रहे हैं, जिससे जल्द ही लोहा खराब हो जाएगा। इसकी शिकायत ग्रामीण सीताराम ठाकुर ने कलेक्टर, एसडीएम से की है। उन्होंने बताया कि टंकी निर्माण में शुरुआत से ही अनियमितताएं बरती जा रही हैं, पिलर पर पूरी टंकी का वजन रहता है, लेकिन फिर भी पिलर सही तरीके से नहीं बनाए गए हैं। साथ ही टंकी एक तरफ झुक भी रही है, जो पानी भरने पर गिर सकती है। पूर्व में भी इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ दिनों पूर्व तहसीलदार को ज्ञापन देकर जल जीवन मिशन के कार्यों में बरती जा रही लापरवाही का उल्लेख किया था, जिसमें पाइप लाइन डालने पर्याप्त गहराई न करने, वाल्व, चैंबर, स्टैंडपोस्ट में घटिया सामग्री का उपयोग करने और तकनीकी मानकों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं।