सागर

कमजोर पिलरों पर हो रहा टंकी का निर्माण, ग्रामीणों ने कहा दूसरी बनाई जाए टंकी

शिकायतों के बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, एक तरफ झुक रही हैं टंकी, गिरने का रहेगा खतरा

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 18, 2025

The tank is being constructed on weak pillars, villagers demanded that another tank be built.

सेमरखेड़ी में निर्माणाधीन टंकी

बीना. जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण, पाइप लाइन डालने का काम तेजी से चल रहा है। इस कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और इसकी शिकायतें भी अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है।
सेमरखेड़ी गांव में पीएचइ विभाग द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके पिलरों का निर्माण मानक के अनुसार नहीं हुआ है। पिलर भरने के बाद उसमें सरिया नजर आ रहे हैं, जिससे जल्द ही लोहा खराब हो जाएगा। इसकी शिकायत ग्रामीण सीताराम ठाकुर ने कलेक्टर, एसडीएम से की है। उन्होंने बताया कि टंकी निर्माण में शुरुआत से ही अनियमितताएं बरती जा रही हैं, पिलर पर पूरी टंकी का वजन रहता है, लेकिन फिर भी पिलर सही तरीके से नहीं बनाए गए हैं। साथ ही टंकी एक तरफ झुक भी रही है, जो पानी भरने पर गिर सकती है। पूर्व में भी इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ दिनों पूर्व तहसीलदार को ज्ञापन देकर जल जीवन मिशन के कार्यों में बरती जा रही लापरवाही का उल्लेख किया था, जिसमें पाइप लाइन डालने पर्याप्त गहराई न करने, वाल्व, चैंबर, स्टैंडपोस्ट में घटिया सामग्री का उपयोग करने और तकनीकी मानकों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं।

सड़कों की नहीं कर रहे मरम्मत
पाइप लाइन डालने के लिए सडक़ों को खोदा जा रहा है, लेकिन मरम्मत नहीं की जा रही है। जबकि नियमानुसार ठेकेदार को लाइन डालने के बाद सडक़ की मरम्मत करानी है। यदि कहीं मरम्मत की भी जाती है, तो सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है।

बिहरना में बनाई है तिरछी टंकी
पीएचइ ने बिहरना गांव में भी घटिया निर्माण करते हुए तिरछी पानी की टंकी बनाई है, जिसे भरने पर गिरने का डर है। साथ ही जगह-जगह लीकेज हो रहा है। यदि पहले ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य किया जाता है और अधिकारी ध्यान देते, तो यह स्थिति नहीं बनती है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / कमजोर पिलरों पर हो रहा टंकी का निर्माण, ग्रामीणों ने कहा दूसरी बनाई जाए टंकी

