‘IRCTC’ का बदबूदार खाना खाकर बिगड़ी तबीयत, अंडमान एक्सप्रेस का मामला

IRCTC Food: मां वैष्णो देवी कटरा से चेन्नई सेंट्रल जा रही अंडमान एक्सप्रेस में यात्रियों को खराब भोजन परोसे जाने का मामला सामने आया है। यात्रियों का आरोप है कि आइआरसीटीसी के अंतर्गत कार्यरत फूड कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया भोजन खराब था। खाना खाने के कुछ ही समय बाद एक बच्चे को उल्टियां होने लगीं। हालत बिगड़ती देख अन्य यात्रियों ने भी भोजन की जांच की। कुछ लोगों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की।