‘IRCTC’ का बदबूदार खाना खाकर बिगड़ी तबीयत, अंडमान एक्सप्रेस का मामला

IRCTC Food Service(फोटो: FB)
IRCTC Food: मां वैष्णो देवी कटरा से चेन्नई सेंट्रल जा रही अंडमान एक्सप्रेस में यात्रियों को खराब भोजन परोसे जाने का मामला सामने आया है। यात्रियों का आरोप है कि आइआरसीटीसी के अंतर्गत कार्यरत फूड कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया भोजन खराब था। खाना खाने के कुछ ही समय बाद एक बच्चे को उल्टियां होने लगीं। हालत बिगड़ती देख अन्य यात्रियों ने भी भोजन की जांच की। कुछ लोगों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की।
यात्रियों का कहना है कि भोजन से बदबू आ रही थी। पूरी तरह खराब था। विजयवाड़ा जा रहे गुरुनानक यादव ने बताया कि उनके बच्चे ने जैसे ही खाना खाया, उसे उल्टियां होने लगीं। भोपाल जा रहे नितिन साहू सहित जेएस शाक्य, केके अग्निहोत्री ने भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।
यात्रियों के अनुसार यह भोजन ट्रेन में अरुणिमा फूड सर्विस के वेंडर सुखविंदर सिंह तोमर से खरीदा गया था, जो IRCTC से जुड़ी कंपनी से संबंधित है। इसके बाद यात्रियों ने रेल मदद पर शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित फूड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
