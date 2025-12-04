4 दिसंबर 2025,

सागर

टॉयलेट में सांप का डेरा..डरकर पत्नी को मायके छोड़ा, 15 दिन तक दहशत में रहा परिवार…

mp news: घर में बने दो टॉयलेट के बीच घूमता रहता था सांप, 15 दिन से टॉयलेट में डेरा जमाए बैठा था, एसिड-पानी का नहीं हुआ असर...।

सागर

image

Shailendra Sharma

Dec 04, 2025

sagar

snake found in toilet family in fear for 15 days

mp news: मध्यप्रदेश के सागर में एक सांप की दहशत में एक युवक को अपनी पत्नी को मायके में छोड़ना पड़ा। 15 दिन तक परिवार दहशत में रहा लेकिन आखिरकार स्नेक कैचर के द्वारा सांप को पकड़ने के बाद अब परिवार राहत महसूस कर रहा है। ये सांप घर में बने दो टॉयलेट में डेरा जमाकर बैठ गया था। सांप इतना जिद्दी था कि तमाम प्रयासों के बावजूद वो भागा नहीं और दोनों टॉयलेट के बीच घूमता रहता था। स्नेक कैचर सांप को पकड़कर अपने साथ ले गया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है।

देखें वीडियो-

टॉयलेट में डेरा जमाए बैठा था सांप

सागर शहर के मोतीनगर इलाके की साईं वाटिका कॉलोनी में रहने वाले नसीर शाह का परिवार बीते 15 दिनों से एक सांप की दहशत में जी रहा था। सांप का डर इतना था कि नसीर शाह ने अपनी पत्नी को मायके में ले जाकर छोड़ दिया था। सांप घर में बने टॉयलेट के अंदर छिपा हुआ था वो घर के दोनों टॉयलेट के बीच घूमता रहता था जिसके कारण किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। बुधवार को नसीर शाह ने सांप को पकड़ने के लिए स्नेक कैचर बबलू पवार को बुलाया। बबलू पवार ने देखा कि सांप टॉयलेट के अंदर बैठा हुआ था। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो वो छिप गया। सांप को सीट से बाहर निकालने के लिए एक टैंकर पानी तक डाला गया लेकिन वो नहीं निकला। इसके बाद एसिड डाला गया लेकिन फिर भी सांप बाहर नहीं आया।

एक्सपर्ट अकील बाबा ने किया रेस्क्यू

स्नेक कैचर बबलू जब सांप को नहीं पकड़ पाया तो नसीर शाह ने सांप पकड़ने में एक्सपर्ट अकील बाबा को सूचना दी। अकील बाबा मौके पर पहुंचे और करीब 10 मिनट की मशक्कत में ही सांप को पकड़ लिया। अकील बाबा ने बताया कि जो सांप टॉयलेट में छिपा था वो वाटर स्नेक है जो कि जहरीला तो नहीं था लेकिन दहशत से कई बार लोगों को नुकसान भी हो जाता है। वॉटर स्नेक को सुरक्षित पकड़कर अकील बाबा जंगल में ले गए और छोड़ दिया। सांप के पकड़ने जाने के बाद नसीर शाह के पूरे परिवार ने राहत की सांस ली है।

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Dec 2025 06:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / टॉयलेट में सांप का डेरा..डरकर पत्नी को मायके छोड़ा, 15 दिन तक दहशत में रहा परिवार…

