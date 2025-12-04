टॉयलेट में सांप का डेरा..डरकर पत्नी को मायके छोड़ा, 15 दिन तक दहशत में रहा परिवार…

सागर शहर के मोतीनगर इलाके की साईं वाटिका कॉलोनी में रहने वाले नसीर शाह का परिवार बीते 15 दिनों से एक सांप की दहशत में जी रहा था। सांप का डर इतना था कि नसीर शाह ने अपनी पत्नी को मायके में ले जाकर छोड़ दिया था। सांप घर में बने टॉयलेट के अंदर छिपा हुआ था वो घर के दोनों टॉयलेट के बीच घूमता रहता था जिसके कारण किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। बुधवार को नसीर शाह ने सांप को पकड़ने के लिए स्नेक कैचर बबलू पवार को बुलाया। बबलू पवार ने देखा कि सांप टॉयलेट के अंदर बैठा हुआ था। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो वो छिप गया। सांप को सीट से बाहर निकालने के लिए एक टैंकर पानी तक डाला गया लेकिन वो नहीं निकला। इसके बाद एसिड डाला गया लेकिन फिर भी सांप बाहर नहीं आया।