बेटी का प्रेमी के संग घर से भागना पिता को नहीं हुआ बर्दाश्त, दे दी जान

father dies by suicide after daughter runs away with lover (demo pic)
MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 19 साल की युवती अपने प्रेमी संग घर से भाग गई। बेटी के घर से भागने का पिता का गहरा सदमा लगा और वो पूरी तरह से टूट गया। हर तरफ बेटी की तलाश करने के बाद भी जब पिता बेटी को नहीं ढूंढ पाया तो उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि मृतक की चार बेटियां और एक बेटा है जिनमें से तीन बेटियों की शादी हो चुकी है और ये चौथी बेटी थी जो घर से भागी है, बेटा सबसे छोटा है।
हैरान कर देने वाली घटना राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 19 साल की युवती का प्रेम प्रसंग युवक के साथ चल रहा था। युवती दो दिन पहले अपने घर से प्रेमी के साथ शादी करने के लिए भाग गई। पिता जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो बेटी के घर से भागने से पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने रिश्तेदारों के साथ ही हर संभव जगह पर बेटी की तलाश की लेकिन जब बेटी का कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने घर लौटते वक्त रास्ते में ही जहर की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली।
जहर खाने के बाद दुखी पिता ने रिश्तेदारों को फोन किया और कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेटी ऐसा करेगी। मैं टूट चुका हूं, इसलिए जान दे रहा हूं। परिजन किसी तरह उन्हें ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे और अस्पताल ले गए। गंभीर हालत में उन्हें भोपाल रेफर किया गया लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पूरे प्रकरण में विधिक राय ली जा रही है। बताया गया है कि मृतक की चार बेटियां और एक बेटा है। तीन बेटियों की शादी परंपरागत तरीके से हो चुकी है और ये चौथी बेटी थी जो घर से भागी है। बेटा सबसे छोटा है जो अब परिवार का इकलौता सहारा है।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग