बेटी का प्रेमी के संग घर से भागना पिता को नहीं हुआ बर्दाश्त, दे दी जान

जहर खाने के बाद दुखी पिता ने रिश्तेदारों को फोन किया और कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेटी ऐसा करेगी। मैं टूट चुका हूं, इसलिए जान दे रहा हूं। परिजन किसी तरह उन्हें ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे और अस्पताल ले गए। गंभीर हालत में उन्हें भोपाल रेफर किया गया लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पूरे प्रकरण में विधिक राय ली जा रही है। बताया गया है कि मृतक की चार बेटियां और एक बेटा है। तीन बेटियों की शादी परंपरागत तरीके से हो चुकी है और ये चौथी बेटी थी जो घर से भागी है। बेटा सबसे छोटा है जो अब परिवार का इकलौता सहारा है।