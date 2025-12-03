3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

बेटी का प्रेमी के संग घर से भागना पिता को नहीं हुआ बर्दाश्त, दे दी जान

MP News: बेटी के प्रेमी संग घर से भागने से पिता पूरी तरह से टूट गया और जहर खाकर अपनी जान दे दी...।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Dec 03, 2025

RAJGARH

father dies by suicide after daughter runs away with lover (demo pic)

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 19 साल की युवती अपने प्रेमी संग घर से भाग गई। बेटी के घर से भागने का पिता का गहरा सदमा लगा और वो पूरी तरह से टूट गया। हर तरफ बेटी की तलाश करने के बाद भी जब पिता बेटी को नहीं ढूंढ पाया तो उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि मृतक की चार बेटियां और एक बेटा है जिनमें से तीन बेटियों की शादी हो चुकी है और ये चौथी बेटी थी जो घर से भागी है, बेटा सबसे छोटा है।

बेटी के घर से भागने का लगा सदमा

हैरान कर देने वाली घटना राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 19 साल की युवती का प्रेम प्रसंग युवक के साथ चल रहा था। युवती दो दिन पहले अपने घर से प्रेमी के साथ शादी करने के लिए भाग गई। पिता जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो बेटी के घर से भागने से पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने रिश्तेदारों के साथ ही हर संभव जगह पर बेटी की तलाश की लेकिन जब बेटी का कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने घर लौटते वक्त रास्ते में ही जहर की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली।

रिश्तेदारों को फोन कर कहा- 'जान दे रहा हूं'

जहर खाने के बाद दुखी पिता ने रिश्तेदारों को फोन किया और कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेटी ऐसा करेगी। मैं टूट चुका हूं, इसलिए जान दे रहा हूं। परिजन किसी तरह उन्हें ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे और अस्पताल ले गए। गंभीर हालत में उन्हें भोपाल रेफर किया गया लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पूरे प्रकरण में विधिक राय ली जा रही है। बताया गया है कि मृतक की चार बेटियां और एक बेटा है। तीन बेटियों की शादी परंपरागत तरीके से हो चुकी है और ये चौथी बेटी थी जो घर से भागी है। बेटा सबसे छोटा है जो अब परिवार का इकलौता सहारा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में मंत्री के समधी को पेशाब करने से रोकना पड़ा भारी, गई जान
भिंड
bhind

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 06:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / बेटी का प्रेमी के संग घर से भागना पिता को नहीं हुआ बर्दाश्त, दे दी जान

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बैलगाड़ी से 30 किमी का सफर कर कलेक्ट्रेट पहुंचा दिव्यांग, बताई पीड़ा

rajgarh
राजगढ़

‘मैं तुम्हें पसंद करता हूं…’ 2 बीवियों’ से भर गया मन, तीसरी को ले आया ‘भाजपा नेता’

(Photo Source: AI Image)
राजगढ़

‘Sorry…sorry..मुझे माफ करना, मैं अपनी स्वेच्छा से मर रही हूं, आपकी पूजा’

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

अमरूद ‘चुराने’ की ऐसी सजा, 10 साल का बच्चा रोता-बिलखता रहा

rajgarh
राजगढ़

चिट्ठी छोड़ी—14 लाख दो नहीं तो लगा देंगे आग, और खेत में लगा दी आग

rajgarh news
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.