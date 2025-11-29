अमरूद ‘चुराने’ की ऐसी सजा, 10 साल का बच्चा रोता-बिलखता रहा

वीडियो में बच्चा डर के मारे रोता हुआ कहता है कि वह अब दोबारा बगीचे में नहीं आएगा। अपनी टी-शर्ट में छिपाए अमरूद भी निकालकर जमीन पर फेंक देता है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगता रहता है और वीडियो बना रहे शख्स से उसे छुड़ाने की गुहार भी लगाता है, लेकिन न बगीचे का मालिक और न ही वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उस पर तरस खाता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है। हालांकि अब तक माचलपुर पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है।