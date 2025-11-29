अमरूद ‘चुराने’ की ऐसी सजा, 10 साल का बच्चा रोता-बिलखता रहा

10 year old boy brutally beaten with stick for stealing guava, video viral
MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बच्चा बगीचे से बिना पूछे कुछ अमरूद तोड़ रहा था, जिस पर बगीचे के मालिक ने उसे बेरहमी से पीट दिया। मालिक लगातार छड़ी से बच्चे को मारता रहा और बच्चा रोते हुए माफी मांगता रहा, लेकिन इसके बाद भी बगीचे के मालिक का दिल नहीं पसीजा। उसने बच्चे को पीटते हुए वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
मामला माचलपुर थाना क्षेत्र के पोलखेड़ा गांव का है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति 10 साल के बच्चे को छड़ी से पीटते हुए दिख रहा है। पिटने वाले बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने बिना पूछे बगीचे से कुछ अमरूद तोड़ लिए थे। घटना करीब तीन दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो शनिवार को सामने आया। वीडियो में जमीन पर 12-15 अमरूद बिखरे पड़े दिखते हैं और युवक बच्चे को लगातार मार रहा है।
वीडियो में बच्चा डर के मारे रोता हुआ कहता है कि वह अब दोबारा बगीचे में नहीं आएगा। अपनी टी-शर्ट में छिपाए अमरूद भी निकालकर जमीन पर फेंक देता है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगता रहता है और वीडियो बना रहे शख्स से उसे छुड़ाने की गुहार भी लगाता है, लेकिन न बगीचे का मालिक और न ही वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उस पर तरस खाता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है। हालांकि अब तक माचलपुर पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग