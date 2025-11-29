Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

अमरूद ‘चुराने’ की ऐसी सजा, 10 साल का बच्चा रोता-बिलखता रहा

MP News: बगीचे के मालिक ने अमरूद तोड़कर ले जा रहे 10 साल के बच्चे को पकड़ा और पीटते हुए उसका वीडियो भी बनाया।

less than 1 minute read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Nov 29, 2025

rajgarh

10 year old boy brutally beaten with stick for stealing guava, video viral

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बच्चा बगीचे से बिना पूछे कुछ अमरूद तोड़ रहा था, जिस पर बगीचे के मालिक ने उसे बेरहमी से पीट दिया। मालिक लगातार छड़ी से बच्चे को मारता रहा और बच्चा रोते हुए माफी मांगता रहा, लेकिन इसके बाद भी बगीचे के मालिक का दिल नहीं पसीजा। उसने बच्चे को पीटते हुए वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

अमरूद 'चुराने' की सजा

मामला माचलपुर थाना क्षेत्र के पोलखेड़ा गांव का है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति 10 साल के बच्चे को छड़ी से पीटते हुए दिख रहा है। पिटने वाले बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने बिना पूछे बगीचे से कुछ अमरूद तोड़ लिए थे। घटना करीब तीन दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो शनिवार को सामने आया। वीडियो में जमीन पर 12-15 अमरूद बिखरे पड़े दिखते हैं और युवक बच्चे को लगातार मार रहा है।

रोता-बिलखता रहा बच्चा

वीडियो में बच्चा डर के मारे रोता हुआ कहता है कि वह अब दोबारा बगीचे में नहीं आएगा। अपनी टी-शर्ट में छिपाए अमरूद भी निकालकर जमीन पर फेंक देता है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगता रहता है और वीडियो बना रहे शख्स से उसे छुड़ाने की गुहार भी लगाता है, लेकिन न बगीचे का मालिक और न ही वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उस पर तरस खाता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है। हालांकि अब तक माचलपुर पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है।

29 Nov 2025 06:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / अमरूद 'चुराने' की ऐसी सजा, 10 साल का बच्चा रोता-बिलखता रहा

