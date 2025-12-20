mp news: ‘11 लाख रुपये दो वरना…’ गांव में छोड़ी चिट्ठी, खेत में काट दी सरसों की फसल

फरियादी ने बताया कि बेटी की शादी काफी पहले उक्त गांव में आरोपियों के परिवार में की थी, लेकिन आए दिन पति मारपीट करता था, इसलिए बेटी वहां जाना नहीं चाहती है। इसीलिए हम भी भेज नहीं रहे। इधर, आरोपी पक्ष का कहना है कि हम ले जाना चाहते हैं, यदि नहीं भेज रहे हैं तो हमारा निराकरण करें। हम दूसरी जगह शादी नहीं करने दे सकते। हमारा जो खर्च हुआ, हमारा जो निराकरण हो वह करवाएं और 11 लाख रुपये बदले में दें। नहीं तो हम इसी तरह से नुकसान करेंगे। गांव में छोड़ी चिट्ठी की चेतावनी के बाद यह नुकसान शुरू कर दिया गया।