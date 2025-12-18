एमपी में खाद के लिए परेशान किसानों का हंगामा, आरोप- रुपये देने के बाद भी नहीं मिल रही खाद

सवाल- खाद के लिए किसान परेशान हैं, आप लोग जिला मुख्यालय पर भी नहीं हालात सुधार पा रहे?

जवाब : आप डीएम विपणन को बताएं, व्यवस्थाएं देखना उनका काम है। हमारे पास खाद पर्याप्त है।

सवाल- खाद जब पर्याप्त है तो किसान परेशान क्यों हैं?

जवाब : एक साथ भीड़ बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। जिसमें सुधार करवा रहे हैं।

सवाल- किसानों को जरूरत अभी है तो सब आएंगे, भीड़ तो लगेगी ही, इसे नियंत्रण कराना आपका काम है?

जवाब : हां, यह सही बात है अभी खाद की जरूरत है। हमने जिन सोसायटियों में खाद नहीं है उसके लिए विकल्प निकाला है कि वे निजी दुकानों पर जाएं, वहां भी सरकारी रेट में खाद मिलेगा।