एमपी में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, Food Inspector को थमाया नोटिस; वेतनवृद्धि भी रोकी

जनसुनवाई में शिकायतकर्ता हरि सिंह तंवर ग्राम मोतीपुरा ब्‍लॉक राजगढ़ ने बताया कि उनके बच्‍चे लोकेश, रिंकी खुशी का नाम समग्र आईडी में नहीं है। आवेदक का कहना है कि राशन पर्ची में सदस्‍य के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। जिससे उन्‍हें राशन नहीं मिल पा रहा है। कलेक्‍टर डॉ. मिश्रा ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए लंबे समय से शिकायत का निराकरण नहीं करने पर जेएसओ श्रीमती स्‍वाती वायकर व पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मोतीपुरा हीरा लाल गुर्जर की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। साथ ही जिला खाद्य अधिकारी अजीत कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।