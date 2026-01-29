पूछ रहा था कैसे चलती है बंदूक तभी धांय से चली गोली और दोस्त को जा लगी

pachore gun accident line man injured (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय में गुरुवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक गोली चल गई। बताया गया है कि बिजली कंपनी के दफ्तर में तैनात गार्ड की बंदूक से मजाक-मजाक में गोली चली जो एक लाइनमैन के हाथ में लगी। गोली लगने से गंभीर घायल लाइनमैन को अस्पताल ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
पुलिस ने बताया कि बिजली कंपनी के दफ्तर के बाहर गार्ड भगवानसिंह दांगी निवासी कांकरिया अपनी बंदूक साइड में रखकर मोबाइल चला रहा था। पास ही लाइनमैन रामबाबू परमार (सौंधिया) निवासी सूरजखेड़ी बैठा था। इसी दौरान उसका दोस्त लाइनमैन अजय बैरागी वहां पहुंचा और मजाक में गार्ड की बंदूक उठा ली और कहने लगा कि यह कैसे चलती है। इसी दौरान लापरवाही से बंदूक का ट्रिगर दब गया, ट्रिगर दबते ही गोली चली और सामने बैठे लाइनमैन रामबाबू के हाथ में कोहनी के पास लगी। घटना के बाद पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार घायल रामबाबू को हाथ में गोली लगी है। वह बिजली कंपनी में आउटसोर्स पर कार्यरत है और सीखो कमाओ योजना में काम पर लगा था। उसका साथी अजय बैरागी भी बतौर लाइनमैन आउटसोर्स पर ही कार्यरत है। सिक्योरिटी गार्ड भगवानसिंह ने अपनी बंदूक कोने में रखी थी और बंदूक को उठाकर ये दोनों मजाक कर रहे थे। वहीं पर कार्यालय में महिला कर्मचारी भी बैठी थीं, उन्हीं के सामने यह वाक्या हुआ। पुलिस ने उन्हीं के बयान के आधार पर एफआइआर दर्ज की है।पुलिस जांच में गार्ड और संबंधित लाइनमैन दोनों की लापरवाही सामने आई है। लाइसेंसी बंदूक को गार्ड ने अकेले क्यों छोड़ा और अनजान लाइनमैन ने उसे चलाने का प्रयास क्यों किया? पुलिस ने लाइनमैन अजय बैरागी और गार्ड के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर बंदूक जब्त की है।
