29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

पूछ रहा था कैसे चलती है बंदूक तभी धांय से चली गोली और दोस्त को जा लगी

mp news: आपसी हंसी मजाक में बंदूक उठाई और तभी गलती से चली गोली, गोली लगने से लाइनमैन गंभीर रुप से घायल।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Jan 29, 2026

rajgarh

pachore gun accident line man injured (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय में गुरुवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक गोली चल गई। बताया गया है कि बिजली कंपनी के दफ्तर में तैनात गार्ड की बंदूक से मजाक-मजाक में गोली चली जो एक लाइनमैन के हाथ में लगी। गोली लगने से गंभीर घायल लाइनमैन को अस्पताल ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।

मजाक-मजाक में चली गोली

पुलिस ने बताया कि बिजली कंपनी के दफ्तर के बाहर गार्ड भगवानसिंह दांगी निवासी कांकरिया अपनी बंदूक साइड में रखकर मोबाइल चला रहा था। पास ही लाइनमैन रामबाबू परमार (सौंधिया) निवासी सूरजखेड़ी बैठा था। इसी दौरान उसका दोस्त लाइनमैन अजय बैरागी वहां पहुंचा और मजाक में गार्ड की बंदूक उठा ली और कहने लगा कि यह कैसे चलती है। इसी दौरान लापरवाही से बंदूक का ट्रिगर दब गया, ट्रिगर दबते ही गोली चली और सामने बैठे लाइनमैन रामबाबू के हाथ में कोहनी के पास लगी। घटना के बाद पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया।

सीखो कमाओ योजना में लाइनमैन है रामबाबू

जानकारी के अनुसार घायल रामबाबू को हाथ में गोली लगी है। वह बिजली कंपनी में आउटसोर्स पर कार्यरत है और सीखो कमाओ योजना में काम पर लगा था। उसका साथी अजय बैरागी भी बतौर लाइनमैन आउटसोर्स पर ही कार्यरत है। सिक्योरिटी गार्ड भगवानसिंह ने अपनी बंदूक कोने में रखी थी और बंदूक को उठाकर ये दोनों मजाक कर रहे थे। वहीं पर कार्यालय में महिला कर्मचारी भी बैठी थीं, उन्हीं के सामने यह वाक्या हुआ। पुलिस ने उन्हीं के बयान के आधार पर एफआइआर दर्ज की है।पुलिस जांच में गार्ड और संबंधित लाइनमैन दोनों की लापरवाही सामने आई है। लाइसेंसी बंदूक को गार्ड ने अकेले क्यों छोड़ा और अनजान लाइनमैन ने उसे चलाने का प्रयास क्यों किया? पुलिस ने लाइनमैन अजय बैरागी और गार्ड के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर बंदूक जब्त की है।

ये भी पढ़ें

इंदौर में महिला मित्र के घर में खूनी खेल, युवक ने युवती उसकी मां और भाई को मारे चाकू और फिर….
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 06:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / पूछ रहा था कैसे चलती है बंदूक तभी धांय से चली गोली और दोस्त को जा लगी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक्शन मोड में कलेक्टर! सचिव निलंबित, रोजगार सहायक की सेवा समाप्त; सीईओ को नोटिस

rajgarh collector
राजगढ़

माइनस 24 डिग्री तापमान में एमपी के प्रियांशु ने एवरेस्ट बेस कैंप पर लहराया तिरंगा

rajgarh
राजगढ़

कौन हैं एमपी के मोहन नागर, जिन्हें मिला पद्मश्री सम्मान…

राजगढ़

पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर बेटे को लगाया फोन, बोला- अब जेल की रोटी खाऊंगा..

rajgarh
राजगढ़

एमपी में नए सिरे से बनेगा 106 किमी लंबा ये फोरलेन हाईवे, सफर होगा आसान

biaora bhopal four lane highway
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.