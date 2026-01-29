पूछ रहा था कैसे चलती है बंदूक तभी धांय से चली गोली और दोस्त को जा लगी

जानकारी के अनुसार घायल रामबाबू को हाथ में गोली लगी है। वह बिजली कंपनी में आउटसोर्स पर कार्यरत है और सीखो कमाओ योजना में काम पर लगा था। उसका साथी अजय बैरागी भी बतौर लाइनमैन आउटसोर्स पर ही कार्यरत है। सिक्योरिटी गार्ड भगवानसिंह ने अपनी बंदूक कोने में रखी थी और बंदूक को उठाकर ये दोनों मजाक कर रहे थे। वहीं पर कार्यालय में महिला कर्मचारी भी बैठी थीं, उन्हीं के सामने यह वाक्या हुआ। पुलिस ने उन्हीं के बयान के आधार पर एफआइआर दर्ज की है।पुलिस जांच में गार्ड और संबंधित लाइनमैन दोनों की लापरवाही सामने आई है। लाइसेंसी बंदूक को गार्ड ने अकेले क्यों छोड़ा और अनजान लाइनमैन ने उसे चलाने का प्रयास क्यों किया? पुलिस ने लाइनमैन अजय बैरागी और गार्ड के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर बंदूक जब्त की है।