माइनस 24 डिग्री तापमान में एमपी के प्रियांशु ने एवरेस्ट बेस कैंप पर लहराया तिरंगा

हाड़ कंपा देने वाली ठंड, बर्फीली हवाओं और दुर्गम परिस्थितियों के बीच तिरंगा फहराना किसी चुनौती से कम नहीं रहा लेकिन प्रियांशु ने कठिन हालातों को मात देते हुए यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के आगे कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं। प्रियांशु की इस उपलब्धि की जानकारी मिलते ही पचोर सहित पूरे राजगढ़ जिले में खुशी और उत्साह छा गया। स्थानीय नागरिकों, युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए प्रियांशु को बधाइयां दीं। लोगों का कहना है कि यह उपलब्धि युवाओं में साहस, राष्ट्रप्रेम और आत्मविश्वास को नई दिशा देगी। एवरेस्ट बेस कैंप पर फहराता तिरंगा न केवल प्रियांशु की व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि यह पूरे राजगढ़ जिले के लिए सम्मान की बात है।