राजगढ़

माइनस 24 डिग्री तापमान में एमपी के प्रियांशु ने एवरेस्ट बेस कैंप पर लहराया तिरंगा

mp news: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रियांशु ने किया गौरवान्वित, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर लहराया तिरंगा।

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Jan 25, 2026

rajgarh

priyanshu soni hoists tiranga everest base camp

mp news: पूरा देश जब गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ है तब मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले प्रियांशु सोनी ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचकर माइनस 24 डिग्री सेल्सियस तापमान में तिरंगा फहराया। इस साहसिक उपलब्धि के साथ ही उन्होंने देशभक्ति, जज्बे और संकल्प की मिसाल पेश की। प्रियांशु राजगढ़ जिले के पचोर में रहने वाले अजय सोनी के बेटे हैं और उनकी इस उपलब्धि से राजगढ़ जिला ही नहीं पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है।

प्रियांशु की उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर

हाड़ कंपा देने वाली ठंड, बर्फीली हवाओं और दुर्गम परिस्थितियों के बीच तिरंगा फहराना किसी चुनौती से कम नहीं रहा लेकिन प्रियांशु ने कठिन हालातों को मात देते हुए यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के आगे कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं। प्रियांशु की इस उपलब्धि की जानकारी मिलते ही पचोर सहित पूरे राजगढ़ जिले में खुशी और उत्साह छा गया। स्थानीय नागरिकों, युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए प्रियांशु को बधाइयां दीं। लोगों का कहना है कि यह उपलब्धि युवाओं में साहस, राष्ट्रप्रेम और आत्मविश्वास को नई दिशा देगी। एवरेस्ट बेस कैंप पर फहराता तिरंगा न केवल प्रियांशु की व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि यह पूरे राजगढ़ जिले के लिए सम्मान की बात है।

विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट

माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह हिमालय की महालंगुर हिमालय उप-श्रृंखला में स्थित है और इसके शिखर पर चीन-नेपाल सीमा का एक हिस्सा है । इसकी ऊंचाई को हाल ही में 2020 में चीनी और नेपाली अधिकारियों द्वारा 8,848.86 मीटर मापा गया था। अपनी ऊंचाई के कारण माउंट एवरेस्ट कई पर्वतारोहियों को आकर्षित करता है। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने के दो मुख्य मार्ग हैं, एक नेपाल में दक्षिण-पूर्व से (जिसे मानक मार्ग के रूप में जाना जाता है) और दूसरा तिब्बत में उत्तर से ।

25 Jan 2026 10:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / माइनस 24 डिग्री तापमान में एमपी के प्रियांशु ने एवरेस्ट बेस कैंप पर लहराया तिरंगा

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

