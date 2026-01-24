एमपी में सरकार को किडनी बेचने का प्रस्ताव, युवक ने शुरू की भूख हड़ताल

रीवा जिले की जवा तहसील की ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 का रहने वाला युवक धनकेश सोनकर कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया है। धनकेश सोनकर का आरोप है कि जवा तहसील के ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 में सड़क और पुल निर्माण के लिए साल 2022 में 2 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। योजना के अनुसार 2200 मीटर लंबी सड़क बननी थी, लेकिन अब तक करीब 500 मीटर सड़क का ही निर्माण हो सका है और आधे में काम बंद कर दिया गया। उसने लगातार इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की लेकिन हर बार अधिकारियों ने टालमटोल कर दिया। जिसके कारण उसके गांव के लोग पुल और सड़क से वंचित हैं।