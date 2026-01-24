24 जनवरी 2026,

शनिवार

रीवा

एमपी में सरकार को किडनी बेचने का प्रस्ताव, युवक ने शुरू की भूख हड़ताल

mp news: युवक ने सरकार को उसकी किडनी बेचने का प्रस्ताव दिया है ताकि वो अपने गांव के लिए सड़क और पुल का निर्माण करा सके।

रीवा

image

Shailendra Sharma

Jan 24, 2026

rewa

man offers kidney for road bridge

mp news: 'मैं अपनी किडनी बेचना चाहता हूं सरकार को, जिससे कि सड़क और पुल का निर्माण करवा सकूं' ये बात उस बैनर पर लिखी है जिसके नीचे एक युवक कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया है। मामला मध्यप्रदेश के रीवा जिले का है जहां सरकार को किडनी बेचने का ऑफर देने वाले युवक का अनोखा प्रदर्शन चर्चाओं का विषय बना हुआ है। युवक का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से उसके गांव में पुल और सड़क का निर्माण सालों से अधर में लटका है।

कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल

रीवा जिले की जवा तहसील की ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 का रहने वाला युवक धनकेश सोनकर कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया है। धनकेश सोनकर का आरोप है कि जवा तहसील के ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 में सड़क और पुल निर्माण के लिए साल 2022 में 2 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। योजना के अनुसार 2200 मीटर लंबी सड़क बननी थी, लेकिन अब तक करीब 500 मीटर सड़क का ही निर्माण हो सका है और आधे में काम बंद कर दिया गया। उसने लगातार इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की लेकिन हर बार अधिकारियों ने टालमटोल कर दिया। जिसके कारण उसके गांव के लोग पुल और सड़क से वंचित हैं।

सरकार को किडनी बेचने का ऑफर दिया

कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल कर रहे धनकेश सोनकर ने एक बैनर भी लगाया है जिसमें उसने लिखा है- 'किडनी बेचना चाहता हूं जिससे मैं सड़क-पुल का निर्माण करा सकूं।' इसके साथ ही बैनर में लिखा है- अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, एससी-एसटी की 500 से ज्यादा आबादी है, जान का खतरा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा मंजूर 2 करोड़ 51 लाख 15 हजार की राशि मंजूर है उसकी जांच कराई जाए। मांग के तौर पर लिखा है- ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 में सड़क-पुल का निर्माण कराया जाए।

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

