27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एक्शन मोड में कलेक्टर! सचिव निलंबित, रोजगार सहायक की सेवा समाप्त; सीईओ को नोटिस

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने संवाद से समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत कई कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की।

less than 1 minute read
Google source verification

राजगढ़

image

Himanshu Singh

Jan 27, 2026

rajgarh collector

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिला कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा संवाद से समाधान कार्यक्रम मंगलवार को शुरू किया गया। जिसमें आम नागरिकों से जुड़ी शिकायतों का तुरंत निराकरण हो सके। कलेक्टर ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी पांच गंभीर शिकायत की समीक्षा की। जिसके बाद मौके पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

दरअसल, शिकायतकर्ता दांगी ने ग्राम पंचायत नाटाराम में खेत पर अवैध अतिक्रमण और दो साल से कोई कार्रवाई न होने का मामला उठाया था। जिसके बाद जांच में लापरवाही सामने आई थी। कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेते हुए पंचायत सचिव राधेश्याम दांगी को निलंबित और ग्राम रोजगार सहायक सचिव रामबाबू दांगी की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

सीईओ को कारण बताओ नोटिस

शिकायतकर्ता बनवारी सौंधिया ने समग्र आई.डी. ग्राम कोलूखेडा से ग्राम माण्‍डाखेडा खिलचीपुर ट्रांसफर करने के लिए आवेदन दिया गया था। पर आज की तिथि तक आवेदक की समग्र आई.डी. ट्रांसफर नहीं की गई है। जिससे आवेदक को काफी समस्‍या हो रही हैं। कलेक्‍टर ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए समाजिक सुरक्षा अधिकारी राजगढ़ को निलंबन का नोटिस व सीईओ जनपद राजगढ़ व खिलचीपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही सारंगपुर में सीसी सड़क निर्माण नहीं होने पर तत्‍कालीन पूर्व सरपंच को धारा – 92 के तहत नोटिस जारी करने व 15 दिवस में सड़क निर्माण करने के निर्देश दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 07:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एक्शन मोड में कलेक्टर! सचिव निलंबित, रोजगार सहायक की सेवा समाप्त; सीईओ को नोटिस

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

माइनस 24 डिग्री तापमान में एमपी के प्रियांशु ने एवरेस्ट बेस कैंप पर लहराया तिरंगा

rajgarh
राजगढ़

कौन हैं एमपी के मोहन नागर, जिन्हें मिला पद्मश्री सम्मान…

राजगढ़

पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर बेटे को लगाया फोन, बोला- अब जेल की रोटी खाऊंगा..

rajgarh
राजगढ़

एमपी में नए सिरे से बनेगा 106 किमी लंबा ये फोरलेन हाईवे, सफर होगा आसान

biaora bhopal four lane highway
राजगढ़

एमपी में अनोखा विरोध: कलेक्टर कार्यालय में कागजों की माला पहने नजर आया शख्स, चौंका देगी खबर

Rajgarh Collector Office unique protest
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.