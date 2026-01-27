एक्शन मोड में कलेक्टर! सचिव निलंबित, रोजगार सहायक की सेवा समाप्त; सीईओ को नोटिस

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिला कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा संवाद से समाधान कार्यक्रम मंगलवार को शुरू किया गया। जिसमें आम नागरिकों से जुड़ी शिकायतों का तुरंत निराकरण हो सके। कलेक्टर ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी पांच गंभीर शिकायत की समीक्षा की। जिसके बाद मौके पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।



दरअसल, शिकायतकर्ता दांगी ने ग्राम पंचायत नाटाराम में खेत पर अवैध अतिक्रमण और दो साल से कोई कार्रवाई न होने का मामला उठाया था। जिसके बाद जांच में लापरवाही सामने आई थी। कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेते हुए पंचायत सचिव राधेश्याम दांगी को निलंबित और ग्राम रोजगार सहायक सचिव रामबाबू दांगी की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।