एमपी में गेहूं लूटकर ले गए 25 हथियारबंद बदमाश, अब तक की सबसे बड़ी डकैती

MP news: गुना रोड स्थित वेयरहाउस में डाका, 22 से 25 नकाबपोश बदमाश चौकीदारों के सीने पर बंदूक अड़ाकर ताले तोड़कर ले गेहूं से भरी बोरियां। वेयरहाउस पर तैनात थे चार चौकीदार। बंदूक अड़ाकर चौकीदारों के हाथ- पैर बांधकर व आंखों पर पट्टी बांधकर दिया वारदात को अंजाम। ब्यावरा के गुना रोड स्थित सलूजा वेयरहाउस में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात की घटना।