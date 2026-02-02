एमपी में गेहूं लूटकर ले गए 25 हथियारबंद बदमाश, अब तक की सबसे बड़ी डकैती

MP News: राजगढ़ वेयर हाउस में 22 से 25 बदमाशों ने मचाई लूट, ताला तोड़कर ले गए गेहूं से भरी बोरियां(photo:patrika)
MP news: गुना रोड स्थित वेयरहाउस में डाका, 22 से 25 नकाबपोश बदमाश चौकीदारों के सीने पर बंदूक अड़ाकर ताले तोड़कर ले गेहूं से भरी बोरियां। वेयरहाउस पर तैनात थे चार चौकीदार। बंदूक अड़ाकर चौकीदारों के हाथ- पैर बांधकर व आंखों पर पट्टी बांधकर दिया वारदात को अंजाम। ब्यावरा के गुना रोड स्थित सलूजा वेयरहाउस में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात की घटना।
राजगढ़ जिले में हुई गेहूं की इस लूट को जिले के इतिहास में किसी वेयरहाउस पर डकैती की पहली सबसे बड़ी वारदात माना जा रहा है। वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं जो, गिनती के बाद बता पाएंगे कि गेहूं की कितनी बोरियां ले डकैत लेकर गए हैं।
फिलहाल वेयरहाउस छावनी बन गया है। यहां अधिकारियों के आने तक किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
-खबर लगातार अपडेट की जा रही है...
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग