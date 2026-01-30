एमपी के रामानुज का कमाल: बना दिया ऑफलाइन AI स्टडी ट्यूटर, बिना इंटरनेट करेगा काम

एआई स्टडी ट्यूटर बनाने वाले छात्र रामानुज बैरागी का कहना है कि महंगी कोचिंग और इंटरनेट पर उपलब्ध अतिरिक्त या भ्रमित करने वाली जानकारी कई बार छात्रों को भटका देती है। इसे समझते हुए ऑफ़लाइन एआई-आधारित स्टडी ट्यूटर विकसित किया। पढ़ाई के दौरान मेरी बहन ने पूछा था कि क्या ऐसा कोई सिस्टम बनाया जा सकता है, जो बिना इंटरनेट के, सीधे एनसीईआरटी से समझाकर पढ़ाए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में ध्यान भटकना, गैर-ज़रूरी कंटेंट और समय की बर्बादी एक आम समस्या बन चुकी है।