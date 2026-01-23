पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर बेटे को लगाया फोन, बोला- अब जेल की रोटी खाऊंगा…

घायल महिला के बेटे संजू तंवर ने बताया कि उसके पिता देवसिंह तंवर शराब पीने के आदी हैं और शराब के नशे में अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे। विवाद बढ़ने पर करीब दो महीने पहले मां को गांव लाकर बच्चों के साथ रखा गया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी पिता पहले भी मां को जान से मारने की धमकी दे चुका था। उसने ये भी बताया कि बीती रात पिता ने उसे फोन किया था और कहा था- “मैंने जो मन में था, वो कर लिया। अब जेल जाऊंगा, वहां भी रोटी मिलती है और यहां भी रोटी ही मिलती थी।” पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।