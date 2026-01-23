पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर बेटे को लगाया फोन, बोला- अब जेल की रोटी खाऊंगा…

husband attacks wife axe calls son jail
mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने घर में बच्चों के साथ सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है जिसे भोपाल रेफर किया गया। घटना गुरुवार रात की है, आरोपी के बेटे ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद पिता ने उसे फोन किया था और कहा था- मेरे जो मन में था वो कर लिया। अब जेल जाऊंगा, वहां भी रोटी मिलती है वही खाऊंगा।
राजगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के दिलावरी गांव में रहने वाली 40 वर्षीय शैतान बाई गुरुवार रात को अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी। देर रात पति देवसिंह तंवर शराब के नशे में घर आया और घर में घुसते ही सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में शैतान बाई के चेहरे पर गहरा और गंभीर घाव हुआ है। मां की चीख सुनकर पास सो रहे बच्चे जागे और शोर मचाया तो आरोपी पिता मौके से भाग निकला। इधर गंभीर हालत में परिजन शैतान बाई को राजगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से गंभीर हालत में उसे भोपाल रेफर कर दिया गया।
घायल महिला के बेटे संजू तंवर ने बताया कि उसके पिता देवसिंह तंवर शराब पीने के आदी हैं और शराब के नशे में अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे। विवाद बढ़ने पर करीब दो महीने पहले मां को गांव लाकर बच्चों के साथ रखा गया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी पिता पहले भी मां को जान से मारने की धमकी दे चुका था। उसने ये भी बताया कि बीती रात पिता ने उसे फोन किया था और कहा था- “मैंने जो मन में था, वो कर लिया। अब जेल जाऊंगा, वहां भी रोटी मिलती है और यहां भी रोटी ही मिलती थी।” पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।
