एमपी में टोल प्लाजा पर दो गुना राशि वसूलने पर लगा भारी जुर्माना

टोल प्लाजा पर इस तरह से दो गुनी राशि वसूले जाने से परेशान वाहन मालिक शैलेन्द्र कुमार गुप्ता ने 18 अगस्त 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। जिसके बाद टोल प्लाजा कंपनी को नोटिस जारी किया गया। टोल कंपनी की ओर से उपस्थित न होने पर एक पक्षीय सुनवाई करते हुए दिनांक 29 जनवरी 2026 को टोल कंपनी पर अधिक वसूल की गई टोल राशि के 280 रुपए और मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में 10 हजार रुपए का जुर्माना उपभोक्ता फोरम ने लगाया है। इसके साथ ही 5 हजार रुपये अलग से व्यय के रूप में भुगतान करने के निर्देश उपभोक्ता फोरम ने दिए हैं।