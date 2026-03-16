बिलखते हुए बोली बेटी- पापा, दादा, दादी ने मां को मारा, कुएं में मिला शव, मचा हड़कंप

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर क्षेत्र के दोलाज गांव में एक महिला का शव कुएं में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 45 वर्षीय ललिता बाई के रूप में हुई है। घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब कुछ ग्रामीण रोज की तरह पानी भरने के लिए कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्हें कुएं के पास एक साड़ी और जूते पड़े दिखाई दिए। शक होने पर जब ग्रामीणों ने कुएं के अंदर झांककर देखा तो उसमें एक महिला का शव नजर आया। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।