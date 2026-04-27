MP में अचानक रिवर्स की गई ट्रेन! ट्रैक पर मंडरा रहा था बड़ा खतरा, देखें तस्वीरें

mp railway news: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया। प्रशासन के प्रतिबंधित के दावों के बीच जिले में जलाई जा रही नरवाई की आग से सोमवार दोपहर अचानक हड़कंप मचा दिया। दरअसल, पड़ोनिया गांव के पीछे स्थित खेतों की नरवाई जलाने लगाई गई आग फैलकर रेलवे ट्रैक किनारे लगी झाडिय़ों तक आ गई। यह आग मक्सी-रुठियाई रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई जिसके कारण करीब 3 घंटे तक यातायात ठप रहा। दोपहर 12.45 से शाम 3.45 बजे तक ट्रैक बंद रहा। इस कारण तीन प्रमुख पैसेंजर ट्रेनें एक से लेकर तीन घंटे तक खड़ी रही। वहीं, एक ट्रेन को रिवर्स कर उसी स्टेशन पर वापस लाया गया जहां से वह छूटी थी।